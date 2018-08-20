Киев готовится к параду: какие улицы перекроют

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В связи с репетицией военного парада ко Дню независимости в Киеве перекроют ряд центральных улиц и приостановят некоторые маршруты общественного транспорта 20 и 22 августа.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В эти дни будет также запрещена парковка автомобилей, и не будут работать парковки в местах подготовки и проведения торжественных мероприятий.

Какой транспорт приостановят?

С 15:00 20 и 22 августа приостановят маршруты:

• автобусов №№ 2, 5, 7, 14, 20, 23, 24, 32, 47, 69, 90, 114, 118, 119, 166, 182, 228, 433, 500, 537

• троллейбусов №№ 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 19, 19Д, 23, 26, 33, 40, 40к

• трамваев № 18

Кроме того, с 19:00 до конца проезда техники приостановят движение маршрутов

• автобусов №№ 7, 53, 69, 72, 115, 119, 181, 228, 500

• троллейбусов №№ 5, 7, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 19Д, 23, 33, 92н, 93Н

• трамваев №№ 11, 12, 16, 18, 19

Какие улицы перекроют для парада?

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20 августа и 22 августа с 18:45 до окончания репетиции движение транспорта запретят: на ул. Большой Васильковской (на участке от ул. Жилянской до ул. Крещатик) - Бессарабской площади - ул. Крещатик - Майдане Незалежности - ул. Крещатик до Европейской площади.

Также с с 17:45 до окончания тренировок временного ограничат проезд транспорта на участке, по которому техника будет следовать к месту тренировок.

Это улицы Маршала Рыбалко - ул. Вячеслава Черновола - выезд на ул. Победы по встречной полосе левее Воздухофлотского моста - проспект Победы (по встречной полосе) - площадь Победы (по встречной полосе) - ул. Старовокзальная - ул. Жилянская;

Ограничат движение транспорта на непосредственном месте тренировок по маршруту: Европейская площадь - Владимирский спуск - ул. Петра Сагайдачного - ул. Андреевская (часть гусеничной и колесной техники) и Боричев спуск (по встречной полосе) (часть гусеничной и колесной техники) - ул. Набережно-Крещатицкая (по встречной полосе) - ул. Нижний Вал - Глыбочицкий проезд - ул. В. Черновола - просп. Победы на встречной полосе левее Воздухофлотского моста - проспект Победы (на встречной полосе) - площадь Победы (на встречной полосе) - ул. Старовокзальная - ул. Жилянская;

А также после репетиции по маршруту: Европейская площадь - Владимирский спуск - ул. Сагайдачного - ул. Андреевская (часть гусеничной и колесной техники) и Боричев спуск (на полосе встречного движения) (часть гусеничной и колесной техники) - ул. Набережно-Крещатицкая (по встречной полосе) - ул. Нижний Вал - Глыбочицкий проезд - ул. В. Черновола - ул. Маршала Рыбалко - парк воинской части А0222;

во время прохождения военной техники до места проведения тренировок по маршруту (колонна № 2, колесная техника) аэродром «Святошин» - ул. Академика Туполева - ул. Стеценко - ул. Д. Щербакивского - проспект Победы - площадь Победы - ул. Старовокзальная - ул. Жилянская;

во время проведения тренировок по маршруту: Европейская площадь - Петровская аллея - Парковая дорога - Днепровский спуск - Набережное шоссе - ул. Набережно-Крещатицкая - ул. Нижний Вал - Глыбочицкий проезд - ул. В. Черновола - проспект Победы (по встречной полосе левее Воздухофлотского моста) - проспект Победы (по встречной полосе) - площадь Победы (по встречной полосе) - ул. Старовокзальная - ул. Жилянская;

после тренировки по маршруту: Европейская площадь - Петровская аллея - Парковая дорога - Днепровский спуск - Набережное шоссе - ул. Набережно-Крещатицкая - ул. Нижний Вал - Глыбочицкий проезд -ул. В. Черновола - проспект Победы - ул. Академика Туполева - аэродром "Святошин".

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