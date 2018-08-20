Британку спасли в море через 10 часов после падения с круизного судна

Image caption 46-летнюю британку спасли после 10 часов нахождения в открытом море

Женщину из Британии спасли в Адриатическом море через 10 часов после падения с круизного корабля. Об этом сообщила береговая охрана Хорватии.

Чиновники отметили, что женщина упала с судна около полуночи в субботу.

Местные СМИ сообщили, что ее зовут Кей Лонгстафф.

После того, как женщина покинула патрульный катер береговой охраны, она сказала журналистам из хорватского канала HRT, что ей "очень повезло быть живой" и поблагодарила хорватских спасателей.

"Я была в воде в течение 10 часов, так что эти замечательные ребята спасли меня", - отметила Лонгстафф.

Затем ее доставили в больницу в хорватском городе Пула.

Капитан спасательного судна, Ловро Орешкович, заявил, что женщину нашли в море "истощенной" в 97 км от побережья, и добавил: "Мы очень радовались, что спасли человеческую жизнь".

Копірайт зображення Norwegian Cruise Line Image caption Женщина упала с круизного судна Norwegian Cruise Line в Адриатическом море

Представитель министерства морских дел Хорватии Давид Радаш заявил, что спасатели смогли узнать точную минуту, когда госпожа Лонгстафф упала в воду, проверив камеры видеонаблюдения круизного судна.

"Так что они знали время и смогли узнать точную позицию корабля", - сказал он британской газете The Sun.

В заявлении круизной компании Norwegian Cruise Line сообщается, что женщина упала с корабля на морском пути от Варгаролы в Венецию.

"Мы очень рады, что гостья из Великобритании, сейчас находится в безопасности и скоро воссоединится с друзьями и семьей", - отметили в компании.

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