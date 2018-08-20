Потопы в Киеве "связаны с изменением климата и будут продолжаться"

Копірайт зображення VLADIMIR BUGAENKO Image caption В ночь с 18 на 19 августа в район торгового центра "Гулливер" сошел поток воды около 40 см глубиной. Некоторые автомобили плавали в потоках воды и грязи

Регулярные подтопления в Киеве связаны, в первую очередь, с изменениями климата. Об этом объявили на пресс-брифинге Киевской городской государственной администрации по последствиям непогоды в столице.

"Наши консультации с метеорологами говорят о том, что происходит изменение климата, и Киев, и вся Украина - не исключение. Такие залповые ливни не будут уже чрезвычайным происшествием. Мы должны готовиться, это будет регулярно - как один из признаков летнего времени года", - сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

По его словам, поток воды, хлынувший в район торгового центра "Гулливер" с бульвара Леси Украинки в ночь с 18 на 19 августа, был подобен горной реке и достигал 40 см в глубину, поэтому дренажная система не справилась, а воду из торгового центра выкачивают до сих пор.

По словам г-на Пантелеева, в КГГА признают, что городские системы приема стоков не в состоянии справляться с такими потоками воды, поэтому прорабатывают их модернизацию.

Также городские власти анализируют последствия уменьшения "естественных приемников" - зеленых зон - на ситуацию с подтоплением, работают над переработкой дренажной системы на станции метро "Левобережная", испытывают новые насосные станции для станции метро "Дорогожичи", проверяют способность торговых центров справиться с последствиями непогоды.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Подземные торговые центры регулярно становятся жертвами непогоды

В то же время чиновник отметил, что реакция городских властей и коммунальных служб на такие события - "на хорошем уровне", для ликвидации последствий привлечены 50 единиц техники и 100 работников спасательных служб, тысячи работников и 300 единиц техники коммунальных служб. "С реагированием на последствия непогоды мы справляемся", - подчеркнул он.

Петр Пантелеев сообщил, что также установлена ​​причина провала асфальта на улице Антоновича.

"Там происходила прокладка тепловых сетей, были вырыты котлованы и попадание потока воды в котлованы повлекло повреждение покрытия. Котлованы были подготовлены застройщиками, которые составляют смету для предъявления виновникам", - отметил чиновник.

Копірайт зображення ROMAN YANKIVSKIY Image caption Провал асфальта на улице Антоновича вызвал волну критики в адрес городских властей

В КГГА также заявили водителям, чьи автомобили пострадали в результате стихии, что "есть общая практика страховых случаев. Мы убеждены, что эти события являются форс-мажорными обстоятельствами и не предвидим возмещения. Но мы предупреждаем о сложных погодных условиях. И в дальшейшем будем предупреждать об улицах, которые могут быть подтоплены", - отметил г-н Пантелеев.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram