Потопы в Киеве "связаны с изменением климата и будут продолжаться"
Регулярные подтопления в Киеве связаны, в первую очередь, с изменениями климата. Об этом объявили на пресс-брифинге Киевской городской государственной администрации по последствиям непогоды в столице.
"Наши консультации с метеорологами говорят о том, что происходит изменение климата, и Киев, и вся Украина - не исключение. Такие залповые ливни не будут уже чрезвычайным происшествием. Мы должны готовиться, это будет регулярно - как один из признаков летнего времени года", - сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.
По его словам, поток воды, хлынувший в район торгового центра "Гулливер" с бульвара Леси Украинки в ночь с 18 на 19 августа, был подобен горной реке и достигал 40 см в глубину, поэтому дренажная система не справилась, а воду из торгового центра выкачивают до сих пор.
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По словам г-на Пантелеева, в КГГА признают, что городские системы приема стоков не в состоянии справляться с такими потоками воды, поэтому прорабатывают их модернизацию.
Также городские власти анализируют последствия уменьшения "естественных приемников" - зеленых зон - на ситуацию с подтоплением, работают над переработкой дренажной системы на станции метро "Левобережная", испытывают новые насосные станции для станции метро "Дорогожичи", проверяют способность торговых центров справиться с последствиями непогоды.
В то же время чиновник отметил, что реакция городских властей и коммунальных служб на такие события - "на хорошем уровне", для ликвидации последствий привлечены 50 единиц техники и 100 работников спасательных служб, тысячи работников и 300 единиц техники коммунальных служб. "С реагированием на последствия непогоды мы справляемся", - подчеркнул он.
Петр Пантелеев сообщил, что также установлена причина провала асфальта на улице Антоновича.
"Там происходила прокладка тепловых сетей, были вырыты котлованы и попадание потока воды в котлованы повлекло повреждение покрытия. Котлованы были подготовлены застройщиками, которые составляют смету для предъявления виновникам", - отметил чиновник.
В КГГА также заявили водителям, чьи автомобили пострадали в результате стихии, что "есть общая практика страховых случаев. Мы убеждены, что эти события являются форс-мажорными обстоятельствами и не предвидим возмещения. Но мы предупреждаем о сложных погодных условиях. И в дальшейшем будем предупреждать об улицах, которые могут быть подтоплены", - отметил г-н Пантелеев.