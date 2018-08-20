Суд России дал украинцу 2 года за приверженность к "Правому сектору".

Копірайт зображення sledcom.ru Image caption Фото Романа Терновского на сайте Следственного комитета России

В России вступил в силу приговор украинцу Роману Терновскому, которого осудили за пропаганду и приверженность к "Правому сектору", сообщил Следственный комитет России.

"Терновский в составе участников организации "Правый сектор" неоднократно участвовал в пикетах, митингах и других общественно-массовых мероприятиях на территории Украины", - говорится в сообщении.

Его приговорили к двум годам и трем месяцам заключения.

Учитывая время, проведенное в СИЗО, Терновскому еще надо провести за решеткой полтора года.

Терновского задержали в России в октябре 2017 года. Его осудили по статье об "участии в деятельности экстремистской организации".

Это участие заключалось в том, что он, по версии следствия, в 2015-2016 годах занимался изготовлением и распространением символики "Правого сектора".

"Правый сектор" в России считают экстремистской организацией, он запрещен решением Верховного суда.

В сообщении Следственного комитета указывают, что Терновский 15 февраля 2016 года участвовал в блокаде транспорта из России под названием "Медвежья блокада".

Среди других обвинений украинца - участие в пикете праздника День России в генконсульстве РФ в Харькове, а также пропаганда "Правого сектора" в сети интернет.

Украинские СМИ нашли решение Первомайского райсуда Ростова-на-Дону, которое свидетельствует, что Романа Терновского осудили 28 июня 2018 года.

Копірайт зображення Sledсom.ru Image caption Роман Терновский в Украине - второй слева. Фото Следственного комитета

Дело украинца поступило в суд всего за две недели до приговора - 14 июня.

Ранее пресс-секретарь "Правого сектора" Артем Скоропадский сообщал украинским СМИ, что Терновский был сторонником их организации, но членом не был.

"Он был у наших харьковских "правосеков" что называется сторонником. Насколько мне известно, членом партии, членом организации он не был, но помогал", - заявил Скоропадский.

Он также уточнил, что связи с Терновским не было с осени 2016 года.

Организация "Правый сектор" во главе с Дмитрием Ярошем стала известной во время евромайдана и принимала активное участие в событиях на востоке Украины.

Однако партия "Правый сектор" на выборах 2014 не преодолела проходной барьер и не попала в парламент. Впоследствии из организации ушел ее лидер Дмитрий Ярош.

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