Суд России дал украинцу 2 года за приверженность к "Правому сектору".
В России вступил в силу приговор украинцу Роману Терновскому, которого осудили за пропаганду и приверженность к "Правому сектору", сообщил Следственный комитет России.
"Терновский в составе участников организации "Правый сектор" неоднократно участвовал в пикетах, митингах и других общественно-массовых мероприятиях на территории Украины", - говорится в сообщении.
Его приговорили к двум годам и трем месяцам заключения.
- В России задержали украинца, "причастного к "Правому сектору"
- В Киеве прошел марш по случаю годовщины создания УПА
- Герои Евромайдана: куда делись лица протеста
Учитывая время, проведенное в СИЗО, Терновскому еще надо провести за решеткой полтора года.
Терновского задержали в России в октябре 2017 года. Его осудили по статье об "участии в деятельности экстремистской организации".
Это участие заключалось в том, что он, по версии следствия, в 2015-2016 годах занимался изготовлением и распространением символики "Правого сектора".
"Правый сектор" в России считают экстремистской организацией, он запрещен решением Верховного суда.
В сообщении Следственного комитета указывают, что Терновский 15 февраля 2016 года участвовал в блокаде транспорта из России под названием "Медвежья блокада".
Среди других обвинений украинца - участие в пикете праздника День России в генконсульстве РФ в Харькове, а также пропаганда "Правого сектора" в сети интернет.
Украинские СМИ нашли решение Первомайского райсуда Ростова-на-Дону, которое свидетельствует, что Романа Терновского осудили 28 июня 2018 года.
Дело украинца поступило в суд всего за две недели до приговора - 14 июня.
Ранее пресс-секретарь "Правого сектора" Артем Скоропадский сообщал украинским СМИ, что Терновский был сторонником их организации, но членом не был.
"Он был у наших харьковских "правосеков" что называется сторонником. Насколько мне известно, членом партии, членом организации он не был, но помогал", - заявил Скоропадский.
Он также уточнил, что связи с Терновским не было с осени 2016 года.
Организация "Правый сектор" во главе с Дмитрием Ярошем стала известной во время евромайдана и принимала активное участие в событиях на востоке Украины.
Однако партия "Правый сектор" на выборах 2014 не преодолела проходной барьер и не попала в парламент. Впоследствии из организации ушел ее лидер Дмитрий Ярош.