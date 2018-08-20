Украина стала лидером в Европе по количеству больных корью - ВОЗ

Копірайт зображення SPL Image caption Больше всего в Европе корью болеют в Украине

Количество случаев заболеваемости корью в Европе бьет рекорды, а Украина - европейский лидер, сообщила Всемирная организация здравоохранения.

Еще год назад Украина была на третьем месте.

Более 41 000 человек заразились болезнью за первое полугодие 2018 года, в результате чего зафиксировали 37 смертей.

В прошлом году в Европе было 23 927 случаев заболевания, а в 2016 году - 5273.

Эксперты указывают, что причиной стремительного распространения кори является падение уровня вакцинации.

Даже в Англии в этом году зафиксировали 807 случаев кори. Это преимущественно люди, которые заразились во время путешествий в страны континента, где стремительно распространяется болезнь.

Корь - очень заразная болезнь и распространяется воздушно-капельным путем.

Вакцина MMR может предотвратить инфекцию, однако вакцинацию дискредитировали исследования, которые показали возможную связь вакцины с развитием аутизма.

В Британии рекомендуют всем детям первую прививку в годовалом возрасте, а вторую - перед началом обучения в школе.

Украина - лидер

Украина - европейский лидер по заболеваемости корью. По данным ВОЗ, за первое полугодие корью здесь заболели 23000 человек - большая часть всех европейских больных.

Рост заболевания в Украине поражает больше всего, ведь здесь за первые полгода уже заболели в шесть раз больше людей, чем за весь прошлый год.

Копірайт зображення UNIAN Image caption ВОЗ рекомендует делать прививки от кори

Еще шесть стран Европы имели более тысячи инфицированных: Франция, Грузия, Греция, Италия, Россия и Сербия.

Во всех этих странах медики фиксировали смерти от кори, а больше всего умерших в Сербии - 14.

В ВОЗ заявили о частичном возвращении кори и что недоиммунизированные люди уязвимы для болезни, независимо от места жизни. Там настаивают, что каждая страна должна повышать охват людей прививками и закрывать "иммунные ямы".

По данным ВОЗ, в 2017 году количество случаев заболевания корью в Европе выросло на 400%.

Тогда Украина была третьей в Европе по количеству больных.

Среди стран, пострадавших от кори больше всего, были Румыния с 5562 случаями заболевания, Италия с 5006 случаями и Украина с 4767 случаями.

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