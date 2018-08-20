Напавший на мэрию Харькова был пьян: все детали ночной стрельбы

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Подозреваемый в убийстве полицейского в Харьковском городском совете был пьян и пытался убить еще не менее трех человек.

О предварительных результатах следствия рассказал на брифинге начальник главного управления нацполиции в Харьковской области Олег Бех.

Инцидент, в результате которого погиб полицейский и был тяжело ранен охранник Харьковской мэрии, произошел около 00:37 в ночь на понедельник. Получив информацию о выстрелах, на место выехал наряд патрульной службы.

Когда они прибыли, на первом этаже мэрии нашли тяжело раненого охранника и подозреваемого. Несмотря на требование сложить оружие, мужчина двинулся на полицейского и открыл огонь.

Полицейский - 29-летний инспектор патрульной полиции Дмитрий Кириенко - получил два ранения, в том числе в грудь. В результате, не приходя в сознание, патрульный скончался в карете скорой помощи.

Раненый охранник до сих пор в тяжелом состоянии.

"Он прооперирован и сейчас находится в реанимации. Надеюсь, что сможем с ним пообщаться в ближайшее время, но пока он в тяжелом состоянии", - отметил Бех.

Самого нападавшего полиция тяжело ранила, он умер на месте от полученных травм.

Подробности нападения

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Проанализировав записи камер наблюдения и опросив свидетелей, полиция обнаружила, что в тот день в мэрии было всего три охранника. Двое из них, в том числе пострадавший, услышали звуки, похожие на взрывы петард.

Они вышли посмотреть, что происходит, и открыли двери мэрии. Напавший открыл огонь и ранил одного из охранников. Второй успел убежать и предупредить коллегу.

"Фигурант зашел в мэрию, начал искать обоих охранников, чтобы также ликвидировать этих лиц. Он обыскал первый этаж, весь второй этаж, а когда найти не смог, спустился на первый этаж, где встретился с представителями патрульной полиции", - рассказал г-н Бех.

Прежде чем попасть в мэрию, мужчина стрелял по зданию. Кроме того, он обстрелял проезжавший мимо автомобиль Skoda.

На месте инцидента нашли 26 гильз.

"На месте происшествия изъяты два пистолета - это были свето-шумовые пистолеты, которые переделали в боевые. Гильзы, обнаруженные на месте происшествия, также переделали кустарным путем", - добавили в полиции.

Что известно о напавшем

Личность напавшего в полиции не готовы назвать окончательно.

По предварительным данным, это местный житель 1959 года рождения. На вид мужчине около 50 лет, он спортивного телосложения.

Предварительные результаты экспертизы обнаружили, что он, вероятно, был пьян.

"Предварительно в крови найдено более 2 промилле алкоголя. Возможно, 2,4. Мы ждем заключение. Ну то, что он был под действием алкогольных напитков или наркотических средств, - это подтверждаю", - отметил Олег Бех.

Сейчас открыты три уголовных производства по статьям: убийство работника правоохранительных органов, покушение на жизнь двух и более лиц, посягательство на жизнь сотрудника полиции.

Мотивы преступления пока неясны.

Полиция изучает три версии - месть городским властям за какие-либо действия, совершенные в отношении напавшего или его семьи, психические отклонения, усиленные употреблением алкоголя или наркотиков, либо хулиганские мотивы.

Бех добавил, что "очень много вопросов к охраннику, который по какой-то причине открыл двери городского совета".

Следователи отдельно дадут оценку этому вопросу, отметил глава местной полиции.

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