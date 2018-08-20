Греции помогать больше не будут. Вышла ли она из кризиса?

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Греция успешно завершила трехлетнюю программу финансовой помощи, которую предоставили страны еврозоны. На преодоление долговых проблем Греции выделили почти 62 млрд евро.

Это было частью одной из самых масштабных финансовых программ в истории. В целом ее стоимость составляет около 289 млрд евро, которые Греция будет возвращать десятилетиями.

Кроме того, весьма непопулярные меры экономии, введенные как условие финансовой помощи, будут действовать и в дальнейшем.

Однако впервые за последние восемь лет Греция смогла выйти на мировые рынки заимствований.

В последние годы экономика Греции очень медленно росла, но ВВП страны до сих пор на 25% меньше показателя восьмилетней давности, когда начался кризис.

"С сегодняшнего дня к Греции будут относиться, как к любой другой европейской стране", - заявил комиссар ЕС по вопросам экономики и финансов Пьер Московичи.

По его словам, реформы, проведенные в стране в последние годы, "заложили прочную основу для устойчивого развития". В то же время он предупредил, что экономическое восстановление "является процессом, а не одномоментным событием".

Согласно данным МВФ, только четыре страны пережили еще более глубокий экономический спад, чем Греция - Йемен, Ливия, Венесуэла и Экваториальная Гвинея.

Как спасали Грецию

Программа финансового спасения - термин, который стали употреблять по отношению к займам в чрезвычайных обстоятельствах, - началась в 2010 году, когда МВФ и европейские страны предоставили первую порцию займа в 20 млрд евро.

К тому времени курс евро к доллару упал до самого низкого уровня. Существовали опасения, что долговой кризис в Греции может подорвать экономическое восстановление в Европе, которая только начала оправляться от последствий мирового финансового кризиса 2008 года.

Последние 61,9 млрд евро на поддержку греческой экономики и банковской системы поступили по программе Европейского стабилизационного механизма (ЕСМ).

Копірайт зображення Reuters Image caption Бывший премьер-министр Георгиос Папандреу и его правительство заплатили отставкой за принятие программы финансового спасения Греции

В худшие моменты кризиса озвучивались даже сомнения относительно того, выживет ли еврозона. Тогда многим казалось, что Греция, а также несколько других стран, вполне могут отказаться от евро.

Образованный странами еврозоны, Европейский стабилизационный механизм был готов предоставить Греции еще 27 млрд евро в случае необходимости. Однако этого не понадобилось.

"Греция может стоять на собственных ногах", - заявил председатель ЕСМ Марио Сентено.

'Я не могу купитьвнукам гостинец"

Марк Лоуэн, BBC News, Афины

Тассос Сметополус и его команда - волонтеры, которые раздают бесплатную еду в центре Афин.

"Количество тех, кто к нам приходит, даже растет, - говорит он. - Финансовое спасение, может, и закончилось - на бумаге. Но в реальности - нет".

44-летний Фотина, которого уволили три года назад, один из немногих в благотворительной столовой, кто соглашается говорить. В целом, грекам трудно было смириться именно с потерей достоинства.

"Я не вижу, чтобы кризис завершился, - говорит он. - Мы по-прежнему обозлены, потому что нет работы. Мне стыдно, что я не могу купить своим маленьким внукам гостинец".

Как греки это пережили

На пике кризиса уровень безработицы составлял 28%. Сейчас он снизился до 19,5%.

Копірайт зображення AFP Image caption Дипломированный химик, Панагиота Калликмани сменила лабораторию на кухню

Те, кто имеет работу, довольно часто имеют очень высокую квалификацию, - например, как 34-летняя Панагиота Калликмани, которая имеет диплом по химии.

После того, как вакансий по специальности в ее родных Фессалониках не стало, она нашла работу поваром.

"Кризис стал как пощечина, - говорит она. - Мы уже привыкли к преимуществам жизни в европейской стране, но вдруг эта жизнь была разрушена".

"Ни в чем нет уверенности, - добавляет она. - Кризис научил нас не строить далеко идущих планов".

С начала кризиса около 300 тысяч греков эмигрировали в поисках работы. Доходы же тех, кто полагался на государственную помощь, просто пропали.

Копірайт зображення Reuters Image caption Йоргос Вагелакос и его жена живут в пригороде Афин

Йоргос Вагелакос, 81-летний рабочий на пенсии, до кризиса получал 1250 евро.

Сейчас его пенсия составляет 685 евро, а его долги растут. Он уже не поддерживает, как раньше, двух сыновей, - доходов едва хватает, чтобы покрыть скромные потребности его самого и жены.

"Каждое утро я просыпаюсь в ужасе - как мне справиться с доходами и долгами. Каждое утро".

Как Греция будет возвращать долги?

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Хотя экономика Греции несколько стабилизировалась, страна накопила долги в 180% от своего ВВП.

Согласно договоренностям с другими странами еврозоны, Греция и впредь будет ограничивать свои государственные расходы таким образом, чтобы профицит бюджета до уплаты процентов по займам составил менее 2,2% ВВП. И так до 2060 года.

При том, что существуют серьезные вопросы относительно способности Греции соблюсти эти требования, некоторые обозреватели предполагают, что страна будет продолжать рассчитываться с долгами и после 2060 года.

Большая свобода Греции в контроле над собственной экономикой будет компенсироваться более жестким контролем со стороны Европейской комиссии.

Профессор экономики Йельского университета Костас Мегир, который сейчас живет в Афинах, говорит, что "сегодня греческое правительство должно быть еще более дисциплинированным, поскольку оно будет брать займы на мировых рынках по рыночной цене".

Что означает пример Греции для Европы?

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Профессор Кевин Фезерстоун из Лондонской школы экономики говорит, что Греция помогла обеспечить будущее для еврозоны, поскольку согласилась выполнить условия программы финансового спасения.

"Для политической системы пройти через такую программу экономии, такое сокращение расходов посреди чрезвычайных экономических проблем и сохранить эффективное общество, демократию, свидетельствует о выносливости Греции как современного государства", - говорит он и добавляет: "Греция спасла евро".

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