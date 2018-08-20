В больнице в Аризоне забеременели 16 медсестер

Копірайт зображення BANNER HEALTH Image caption Медсестры шутят, что сговорились, чтобы иметь рождественские праздники

16 медсестер забеременели почти одновременно в госпитале в штате Аризона, США.

Это почти 10% всего обслуживающего персонала в отделении интенсивной терапии. Большое количество беременных женщин уже начали замечать пациенты.

Медсестры даже провели пресс-конференцию по этому поводу. Они шутили, что, возможно, это что-то в воде, или что это был их общий план иметь рождественские каникулы.

Первого ребенка ожидают в сентябре, последнего - в январе.

Рошель Шерман, которая должна родить через месяц, рассказала: "Я не думаю, что мы понимали, сколько нас беременных, пока не создали группу в Facebook". Мы все как сговорились.

Ее коллега Джолейн Гарроу поблагодарила тех медсестер, что взяли на себя работу, которую беременные выполнять не могут - например, иметь дело с больными туберкулезом или проводить некоторые процедуры онкобольным.

Общий праздник для будущих мам "baby shower" планируют организовать на следующей неделе. Во время этого праздника обычно беременным дарят подарки для будущих детей. Затем будущие мамы уйдут в декрет, который продлится 12 недель.

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