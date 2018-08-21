Комиссар Совета Европы призвала Москву и Киев освободить заключенных

Копірайт зображення Getty Images Image caption Возле посольства РФ в Киеве несколько раз проходили акции с требованием освободить украинских политзаключенных

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович призвала освободить по гуманитарным соображениям задержанных или арестованных в России украинских граждан, а также российских граждан в Украине.

Об этом говорится в одинаковых письмах, направленных 9 августа главам МИД России и Украины.

В письме не называются конкретные имена, однако говорится, что речь идет о людях, задержанных на территориях двух стран начиная с 2014 года.

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Комиссар Совета Европы по правам человека подчеркивает, что "существенного прогресса в решении этих вопросов" "критически важно достичь" в связи с тем, что "положение некоторых заключенных продолжает ухудшаться".

В качестве возможного решения она называет освобождение российских и украинских граждан.

"Я твердо убеждена, что, если этот вопрос не будет срочно урегулирован Россией и Украиной, последуют необратимые последствия", - заявила Миятович.

Комиссар Совета Европы поддержала сотрудничество омбудсменов Украины и России в этой сфере и предложила свою помощь.

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Украинский режиссер Олег Сенцов, которого в России признали виновным в создании террористической организации и приговорили к 20 годам колонии строгого режима, а в Украине считают политзаключенным, голодает уже 90 дней.

Он объявил голодовку, чтобы таким образом привлечь внимание к заключенным по политическим мотивам в тюрьмах России и Крыма гражданам Украины.

Состояние режиссера "катастрофически плохое", заявила его сестра.

В июле Киев обнародовал имена 23 человек, которых готов передать России в обмен на освобождение украинцев, находящихся за решеткой в ​​России, в Крыму и на Донбассе. Однако с тех пор ни одного обмена не было.

В мае в Украине задержали руководителя российского информагентства "РИА Новости - Украина" Кирилла Вышинского по обвинению в государственной измене. Политики и эксперты тогда предположили, что именно Вышинского могут обменять на кого-то из задержанных украинцев. Однако и этого обмена не произошло.

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