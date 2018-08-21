Трамп рассказал о своих опасениях из-за расследования вмешательства России в выборы США

Копірайт зображення EPA

Дональд Трамп переживает, что любые заявления под присягой в рамках расследования вмешательства России в выборы, которые он предоставит спецпрокурору Роберту Мюллеру, могут быть использованы для выдвижения против него обвинения в введении следствия в заблуждение.

Об этом американский президент заявил в эксклюзивном интервью агентству Reuters.

Трамп повторил озабоченность своего главного адвоката по делу расследования российского вмешательства Руди Джулиани о том, что любой разговор с Мюллером может стать "ловушкой для поимки его на лжесвидетельстве".

Трамп выразил опасения, что следователи могут сравнить его заявления с показаниями других, свидетелей по делу, например, бывшего директора ФБР Джеймса Коми и любые несоответствия могут быть использованы против него.

"Даже если я говорю правду, это делает меня лжецом", - сказал Трамп.

Трамп отметил, что он мог бы, если бы захотел, вмешаться в расследование, но он решил не делать этого сейчас.

Он также назвал расследование "охотой на ведьм".

В воскресенье в интервью NBC Руди Джулиани спросили о том, не тянет ли команда Трампа время, откладывая беседу с Мюллером.

"И когда вы говорите мне, что он должен дать показания, потому что он может просто рассказать правду и не волноваться, это очень глупо. Потому что это чья-то версия правды, а не правда", - сказал Джулиани.

"Когда вы говорите мне, что он должен свидетельствовать, потому что он будет говорить правду и не должен беспокоиться, это очень глупо, потому что это вариант чьей правды, а не правда", - добавил юрист.

На это ведущий NBC Чак Тодд ответил: "Правда есть правда".

Онако Джулиани, в свою очередь, возразил: "Правда - это ложь".

Этот комментарий вызвал много насмешек в соцсетях.

Специальный советник Мюллер расследует возможное наличие связей между российскими властями и предвыборным штабом Трампа в рамках президентской гонки 2016 года.

В 2016 году ЦРУ установило, что Россия использовала серию хакерских нападений, совершенных при поддержке властей, а также распространяла в соцсетях фальшивые новостные истории в попытке помешать Хиллари Клинтон одержать победу на выборах.

В связи с этим обвинения были предъявлены 32 двум лицам, включая четырех членов предвыборного штаба Трампа и 25 граждан России.

Россия решительно отрицает вмешательство в президентскую кампанию в США в 2016 году, когда Трамп обошел своего конкурента Клинтон.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram