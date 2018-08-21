Жену харьковского стрелка убили перед его нападением на мэрию - СМИ
В Харькове обнаружили тело супруги мужчины, устроившего стрельбу возле Харьковской мэрии ночью 20 августа. В результате инцидента погиб полицейский и был тяжело ранен охранник.
Об этом сообщают сразу несколько СМИ со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, в том числе местные медиа и агентство УНИАН.
Тело женщины нашли вечером 20 августа в частном доме, где жили супруги.
Всю ночь там работали следователи.
Женщина погибла ориентировочно 19 августа около 22:00, за несколько часов до того, как ее муж устроил стрельбу в здании Харьковского городского совета.
Причина смерти - множественные огнестрельные ранения рук, шеи и лица.
В доме правоохранители также обнаружили предметы, похожие на пистолет и винтовку. Все изъятые предметы направлены на экспертизу.
Следствие подозревает в убийстве мужа погибшей, который сразу после совершения этого преступления отправился в центр Харькова, где открыл стрельбу возле здания мэрии.
Что известно о стрельбе в Харькове
Инцидент, в результате которого погиб полицейский и был тяжело ранен охранник Харьковской мэрии, произошел в ночь на понедельник.
Полицейский - 29-летний инспектор патрульной полиции Дмитрий Кириенко - получил два ранения, в том числе в грудь. Не приходя в сознание, патрульный скончался в карете скорой помощи.
Раненый охранник находится в тяжёлом состоянии, ему сделали операцию.
Прежде чем попасть в мэрию, мужчина открыл огонь по зданию. Кроме того, он обстрелял проезжающий мимо автомобиль Skoda.
Ранив одного охранника, злоумышленник попытался найти двух других охранников, находившихся в здании.
Патрульные применили оружие и обезвредили нападающего.
На месте инцидента обнаружили 26 гильз.
Согласно предварительным результатам экспертизы, нападавший был, вероятно, пьян или под воздействием наркотических веществ.