Жену харьковского стрелка убили перед его нападением на мэрию - СМИ

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В Харькове обнаружили тело супруги мужчины, устроившего стрельбу возле Харьковской мэрии ночью 20 августа. В результате инцидента погиб полицейский и был тяжело ранен охранник.

Об этом сообщают сразу несколько СМИ со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, в том числе местные медиа и агентство УНИАН.

Тело женщины нашли вечером 20 августа в частном доме, где жили супруги.

Всю ночь там работали следователи.

Женщина погибла ориентировочно 19 августа около 22:00, за несколько часов до того, как ее муж устроил стрельбу в здании Харьковского городского совета.

Причина смерти - множественные огнестрельные ранения рук, шеи и лица.

В доме правоохранители также обнаружили предметы, похожие на пистолет и винтовку. Все изъятые предметы направлены на экспертизу.

Следствие подозревает в убийстве мужа погибшей, который сразу после совершения этого преступления отправился в центр Харькова, где открыл стрельбу возле здания мэрии.

Что известно о стрельбе в Харькове

Инцидент, в результате которого погиб полицейский и был тяжело ранен охранник Харьковской мэрии, произошел в ночь на понедельник.

Полицейский - 29-летний инспектор патрульной полиции Дмитрий Кириенко - получил два ранения, в том числе в грудь. Не приходя в сознание, патрульный скончался в карете скорой помощи.

Раненый охранник находится в тяжёлом состоянии, ему сделали операцию.

Прежде чем попасть в мэрию, мужчина открыл огонь по зданию. Кроме того, он обстрелял проезжающий мимо автомобиль Skoda.

Ранив одного охранника, злоумышленник попытался найти двух других охранников, находившихся в здании.

Патрульные применили оружие и обезвредили нападающего.

На месте инцидента обнаружили 26 гильз.

Согласно предварительным результатам экспертизы, нападавший был, вероятно, пьян или под воздействием наркотических веществ.

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