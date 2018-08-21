"Слесарь-снайпер": кем был харьковский стрелок

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Полиция установила личность мужчины, который устроил стрельбу возле Харьковской мэрии ночью 20 августа. В результате инцидента погиб полицейский и был тяжело ранен охранник.

Ранее, по версии следствия, злоумышленник убил свою жену. Об этом сообщил на брифинге начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Олег Бех.

Нападавшим оказался Александр Поярков 1971 года рождения. Установлено, что он с 90-х годов работал слесарем на коммерческих предприятиях… занимался ремонтом автотранспорта.

В мае его уволили, как он рассказывал знакомым, ему не выплачивали зарплату. На этой почве он начал употреблять спиртные напитки.

В доме, где он жил, нашли огромное количество пустых бутылок из-под спиртного и арсенал оружия и патронов. А также станок и другие предметы, которые позволяли изготавливать оружие и патроны.

Следователи изъяли автомат, четыре пистолета, винтовку с оптическим прицелом, семь магазинов с патронами и два пустых, а также 230 патронов калибром 9 мм.

Подозреваемый не имел судимостей и служил, отметил Бех. По предварительной информации, он был снайпером.

Убийство жены

В доме, где проживала семья, нашли тело жены нападавшего, Натальи Поярковой, 1976 года рождения. Они поженились в 2014 году, прожив до этого девять лет.

На ее теле были обнаружены множественные огнестрельные ранения, смерть наступила вечером 19 августа - за несколько часов до того, как мужчина устроил стрельбу в здании Харьковского городского совета.

"У женщины были огнестрельные ранения в левый глаз, челюсть, шею и на предплечье. Она закрывалась руками", - пояснил Бех.

По словам свидетелей, женщина была недовольна тем, что мужчина злоупотреблял алкоголем, у них начались скандалы и ссоры, и она сообщила, что хочет развестись.

"Сейчас мы понимаем, что под воздействием алкоголя, стресса он застрелил свою жену. На месте также найдены гильзы, которые совпадают с гильзами на месте происшествия под горсоветом", - добавил Бех.

Сейчас основные следственные действия по делу завершены, добавили в полиции. Изъятое оружие передадут на экспертизу, чтобы узнать, не фигурирует ли оно в других делах.

В ночь на 20 августа в Харькове возле центрального входа в городской совет произошла перестрелка, жертвами которой стали два человека.

Нападавшего застрелили правоохранители, полицейского убил стрелок. Охранника мэрии госпитализировали в тяжелом состоянии.

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