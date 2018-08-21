Дело Бабченко: подозреваемый согласился сотрудничать со следствием

Копірайт зображення УНІАН

Борис Герман, которого подозревают в организации убийства журналиста Аркадия Бабченко, согласился пойти на сотрудничество со следствием, сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

Это соглашение еще должен утвердить суд.

"Действительно, Герман и его защита пошли на подготовку соглашения и работают в этом контексте с нашими сотрудниками. Однако суд еще не утвердил это соглашение", - сказал генпрокурор на брифинге во вторник в Киеве.

По словам Юрия Луценко, в своих показаниях г-н Герман фактически подтвердил версию преступления, по которому ему предъявили подозрение.

Также он "прямо указывает на представителя РФ", который передавал деньги за убийство журналиста.

"Убийство" Бабченко

29 мая полиция сообщила, что в Киеве убили российского журналиста Аркадия Бабченко.

Однако уже на следующий день СБУ и Генпрокуратура показали живого Бабченко и заявили, что это была спецоперация, которая позволила выявить вероятного организатора убийства журналиста и еще ряда лиц.

Тогда же силовики сказали, что задержали возможного организатора убийства - Бориса Германа. 31 мая суд арестовал его на два месяца без права залога.

Обвиняемый Борис Герман утверждает, что действительно "заказал" убийство Бабченко бывшему участнику боевых действий на Донбассе Алексею Цымбалюку, однако это была лишь имитация заказа, а на самом деле он действовал под контролем другого лица из одной из украинских спецслужб.

Также Герман на суде назвал вероятного заказчика из России - Вячеслава Пивоварника, который родился и вырос в Украине, но некоторое время назад уехал в РФ.

Пивоварник якобы работает в "личном фонде" президента РФ Владимира Путина.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram