Копірайт зображення Reuters Image caption Когда выяснилось, что Яков Палий живет в нью-йоркском районе Квинс, его жители провели несколько акций протеста

После многолетних споров о депортации 95-летний Яков Палий прибыл в Германию. Его обвиняют в том, что во время Второй мировой войны он был надзирателем в концлагере.

После 2003 года, когда в судебном порядке он был лишен американского паспорта, Яков Палий был лицом без гражданства.

Германия годами отказывалась принимать его, ведь он ни по национальности, ни по гражданству не был немцем.

Немецкие СМИ сообщают, что по прибытии в Дюссельдорф Якова Палия отвезли в дом престарелых вблизи Мюнстера.

Американский посол в Берлине Ричард Гренэлл заявил, что решение многолетнего спора стало возможным благодаря новому немецкому правительству и "определяющему лидерству" президента США Дональда Трампа.

Кто такой Яков Палий?

Американские власти считают, что он - последний нацистский коллаборационист, который жил в США. Когда выяснилось, что он живет в нью-йоркском районе Квинс, его жители провели несколько акций протеста.

Считают, что Яков Палий родился в той части Польши, которая сейчас принадлежит Украине.

В 1943 году он попал в тренировочный лагерь СС Травники, размещенный в оккупированной нацистами Польше.

Лагерь Травники был известен тем, что в нем тысячи гражданских лиц с оккупированных территорий проходили обучение, чтобы быть надзирателями в других лагерях - Собибор, Треблинка, Белжеч.

Наиболее известным из этих надзирателей стал Иван (Джон) Демяньюк, которого немецкий суд признал виновным в содействии гибели 28 тысяч человек в лагере Собибор. Демьянюк также был депортирован из США в 2009 году.

Копірайт зображення AFP Image caption Яков Палий (на фото 1957 года) всегда отвергал причастность к преступлениям нацистов

Согласно нацистскому плану "Рейнхард", в концлагерях на территории Польши должно было быть уничтожено более 2 млн евреев.

В Травниках также был концентрационный лагерь, где только за один день - 3 ноября 1943 года - были убиты 6 тысяч евреев.

В заявлении Белого дома говорится, что Яков Палий был там вооруженным надзирателем и играл "несомненную роль" в убийствах евреев.

Он прибыл в США в 1949 году и получил американское гражданство в 1957 году.

Хотя американский суд и признал его виновным в содействии издевательствам над узниками, его признали лично ответственным за убийства.

Решение о его депортации было принято в 2004 году после того, как судья пришел к выводу, что Яков Палий солгал в своей иммиграционной анкете.

Сам Яков Палий отрицал сотрудничество с нацистами. В 2003 году он рассказал New York Times, что никогда не был в самом лагере и согласился работать охранником только потому, что считал, что нацисты уничтожат его семью, если он откажется.

Почему депортация так затянулась?

Американские власти не могли убедить Германию, Украину и Польшу в том, чтобы эти страны приняли Якова Палия. У него никогда не было немецкого гражданства, а сам он родом из той части Польши, которая ныне находится в составе Украины.

Американский посол в Германии заявил, что это произошло с приходом к власти нового правительства во главе с канцлером Ангелой Меркель в начале этого года. Кроме того, как сообщил посол Гренэлл в соцсетях, важную роль в том, чтобы депортация могла состояться, сыграл и президент США Дональд Трамп.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил Frankfurter Allgemeine, что Германия имеет "моральный долг" "смириться и быть готовой рассматривать преступления нацистского режима".

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