В Украине расследуют деятельность фигурантов дела Манафорта - Луценко

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Государственная фискальная служба Украины расследует дело о возможных нарушениях со стороны тех чиновников, которые фигурируют в американском процессе против политтехнолога Пола Манафорта.

Обвинения в адрес политтехнолога базируются на том, что он якобы получал деньги от украинских политиков и не платил с них налоги в США.

По словам генпрокурора Юрия Луценко, в этом деле нет украинской юрисдикции.

"Однако на этом процессе звучат показания, что Манафорт получал деньги за свои консультационные услуги Януковичу и Партии регионов от конкретных политиков из Украины", - сообщил генпрокурор.

По его словам, эти люди были государственными чиновниками, а следовательно, не имели права быть распорядителями бизнес-структур.

Именно поэтому в Украине открыли уголовное производство относительно вероятных правонарушений со стороны этих людей. Делом занимается ГФС.

Луценко прогнозирует, что расследование быстрым не будет.

ГФС будет сотрудничать с теми юрисдикциями, где находятся оффшорные компании, упомянутые в судебном процессе над Манафортом в США.

Суд над Манафортом

Экс-главу предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, обвиняемого в отмывании денег и незарегистрированной работе лоббистом от имени Украины, взяли под домашний арест осенью 2017 года, однако в июне 2018-го его отправили за решетку за нарушение условий содержания под домашним арестом.

Первый суд по делу Пола Манафорта, которого обвинили в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и сговоре против США, уже на финишной прямой. Присяжные ушли в совещательную комнату.

Этому предшествовали 13 дней непрерывных судебных баталий, в ходе которых 27 свидетелей дали показания о различных видах сотрудничества с 69-летним политконсультантом.

Следующий судебный процесс над Манафортом по обвинению в отмывании денег и незаконном лоббировании должен начаться в сентябре.

Если политтехнолога признают виновным, его ждет длительный срок тюремного заключения. Пол Манафорт отвергает выдвинутые против него обвинения.

Ранее спецпрокурор потребовал от суда отозвать решение, которое позволяет подсудимому находиться на свободе под залогом в 10 млн долларов.

Украинские персонажи

Обвинение заявило, что Манафорт не сообщил правительству - как того требует американское законодательство - об открытых иностранных счетах, на которых хранились деньги, полученные в результате работы на украинских политиков пророссийского направления.

За несколько дней до начала процесса суду предоставили документы, на основании которых последние 10 лет свои основные доходы политтехнолог получал из Украины.

Бизнесмены и политики перечисляли через свои кипрские компании на счета Манафорта миллионы долларов за политические консультации, ведение кампаний и медиаконсалтинг.

В целом - это около 60 млн долларов.

Впоследствии выяснилось, что политтехнологу в разное время платили бывший украинский вице-премьер Сергей Тигипко, нынешний народный депутат "Оппозиционного блока" и экс-глава администрации Виктора Януковича Сергей Левочкин, бизнесмен-миллиардер Ринат Ахметов, его правая рука Борис Колесников, экс-депутат Верховной Рады и бизнесмен Андрей Клюев.

В списке людей, с которыми в разные годы сотрудничал политтехнолог в Украине на неизвестных условиях, оказались также президент Украины Петр Порошенко, мэр Киева Виталий Кличко и бизнесмен Виктор Пинчук.

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Сотрудничество с первым из перечисленных лиц подтвердил в своих показаниях бывший партнер Манафорта Год Гейтс, но при этом такое сотрудничество полностью отрицает администрация украинского президента.

Виталий Кличко заявил, что получал от Манафорта предложения о сотрудничестве, но так ими и не воспользовался.

Защита пыталась апеллировать: эти счета были зарегистрированы на две компании Манафорта, ими могли распоряжаться другие сотрудники и партнеры политтехнолога.

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