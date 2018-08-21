Среди спасенных после наводнения на юге Италии - 8-летняя девочка

Копірайт зображення EPA Image caption Рятівник дівчинки сказав ЗМІ, що "ніколи не забуде її очі"

Спасателям удалось найти 23 человек, выживших после сильного ливня и наводнения в национальном парке Поллино в Калабрии. Среди них - 8-летняя девочка.

Ранее сообщалось, что из-за сильного ливня и внезапного наводнения в южной Италии погибли по меньшей мере 10 туристов, которые посещали национальный парк.

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Спасатели не прекращали поиски даже ночью. Раненых вертолетами доставляли в больницы.

Как сообщают, у спасенной девочки шок и переохлаждение. Ее нашли рядом с мертвым телом.

Представители спасательной команды считают, что "почти наверняка" родители ребенка - среди жертв катастрофы.

Что произошло?

Свидетели говорят, что сильный ливень вызвал быстрый приток воды в ущелье Роганелло в национальном парке Поллино. Большая масса воды вместе с камнями и грунтом быстро заполнила ущелье, где в то время находились десятки туристов.

Одних унесло потоком, другим удалось спастись на возвышенности.

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Карло Танзи, руководитель гражданской обороны Калабрии, рассказал, что тех, кто попал в воду, поток отнес на расстояние в 3 км.

"Ущелье Роганелло очень узкое и высокое - до одного километра. Поэтому оно заполнилась водой очень быстро".

Что известно о жертвах?

Те, кто выжил в катастрофе, а также жертвы участвовали в двух отдельных турах по ущелью Роганелло.

Предыдущие сообщения об 11 погибших позже уточнили - произошло "дублирование сообщения" об одной из жертв.

Официальное опознание жертв еще не проводилось, однако итальянские СМИ пишут о шести женщинах и четырех мужчинах.

Министр окружающей среды Италии Серджио Коста заявил, что спасатели "на 99,9%" уверены, что они нашли всех пострадавших.

Он также сообщил, что среди раненых туристов есть голландцы.

Трех человек, которых ранее считали пропавшими без вести, нашли во вторник. Однако спасатели продолжают поиски, поскольку неизвестно, кто еще мог быть в ущелье во время ливня.

Пьерфранческо Демелито из Государственного агентства гражданской защиты заявил, что некоторые тела были найдены очень далеко от места, где их подхватил поток воды.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Ущелье Роганелло в национальном парке Поллино привлекает множество туристов

Катастрофа произошла всего через несколько дней после начала похорон жертв другой катастрофы в Италии, где на севере страны, в Генуе, после сильного ливня рухнул мост.

Министр окружающей среды Серджио Коста заявил, что страна "устала от плача жертв".

"То, что произошло, является результатом небрежности, неосторожности и непонимания рисков. Мы имеем дело с серьезной проблемой, и должны разобраться в ней коренным образом", - заявил чиновник.

Прогноз погоды и предупреждения были известны туристам, однако, как пишут итальянские СМИ, некоторые туристы могли отправиться на прогулку без соответствующей одежды и снаряжения.

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