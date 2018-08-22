Как дроны в Колумбии ищут кокаиновые фермы

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Правительство Колумбии начало использовать дроны для выявления плантаций растений, из которых производят кокаин.

Маленькие летательные аппараты, загруженные гербицидами, теперь отправляют на поиски незаконных полей коки.

Президент страны Иван Дуке Маркес предпочел использованию беспилотников, поскольку это нанесет минимальный вред соседним сельскохозяйственным плантациям.

Но критики предупредили, что это только технологический подход к проблеме, которая действительно нуждается в политическом решении.

Журнал Wall Street Journal сообщил, что колумбийские власти сотрудничают с компанией Fumi Drones SAS для обеспечения беспилотными летательными аппаратами, в частности, для тренировки полиции.

Операционный директор этой компании Гемран Гуэртас сообщил, что во время испытаний в провинции Нариньйо дроны показали очень хороший результат по уничтожению коки.

Для исследования привлекли 10 беспилотников, каждый из которых весил 23 кг и разносил химикаты, которые убивают растение.

Эти меры являются частью усилий президента Дуке Маркеса, направленных на уничтожение производства кокаина в Колумбии.

В июне офис США по национальной политике контроля над наркотиками (ONDCP) обнародовал цифры, свидетельствующие о росте выращивания коки в Колумбии.

Предыдущий президент этой страны Хуан Мануэль Сантос в 2015 году остановил воздушную фумигацию с использованием глифосата. Такое решение он принял якобы из-за предупреждения Всемирной организации здравоохранения о связи химикатов с раком.

Однако отчет ООН и ВОЗ в 2016 году не подтвердил эти утверждения.

Использование беспилотников приведет к конфронтации с фермерами, поскольку дроны наполнены химикатами и будут маневрировать на земле.

Эксперт Института Брукингса Ванда Фельбаба-Браун отмечает, что использование беспилотников не решит проблему.

Она призвала правительство Колумбии инвестировать в альтернативные средства существования для тех, кто занимается выращиванием коки.

В последние годы наблюдается всплеск инициатив по использованию беспилотников для борьбы с преступной деятельностью. Беспилотные летательные аппараты используют для выявления браконьеров в Южной Африке. А в Марокко проводят испытания автономных дронов для контроля незаконной рыбалки на Сейшелах.

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