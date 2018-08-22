Экс-адвокат Трампа признал, что нарушал закон по его указанию

Копірайт зображення Getty Images Image caption Экс-адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн признал, что нарушал закон по указанию своего клиента, когда платил порнозвезде за молчание

Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн признал себя виновным в нарушении банковских, налоговых и финансовых законов, а также законов о выборах.

Он отметил, что нарушил законы о финансировании предвыборной кампании по приказу "кандидата" и имел "главную цель влияния на выборы".

51-летний адвокат признал вину по восьми пунктам обвинений.

Трамп проигнорировал вопрос журналистов о деле Коэна, когда прибыл во вторник вечером в Западную Вирджинию. Белый дом также отказался комментировать дело.

Как Коэн признал ответственность Трампа

В суде Майкл Коэн, который ранее пошел на сделку со следствием, признал вину по пяти пунктам обвинений в уклонении от уплаты налогов.

Как отметил заместитель прокурора южного округа Нью-Йорка Роберт Хузами, за последние пять лет Майкл Коэн не сообщил о прибыли от оператора такси в размере 1,3 млн долларов, 100 тысяч долларов за предоставление брокерских услуг, 200 тысяч долларов за предоставление консультаций по недвижимости.

Однако наибольшее внимание было приковано к обвинениям, которые бросают тень на президента США Дональда Трампа.

Коэн заявил под присягой, что платил за молчание по указанию своего клиента.

Речь идет о выплате денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс, которая заявила о сексуальной связи с Дональдом Трампом более 10 лет назад. Президент США утверждал, что ничего не знал о 130 тыс. долларов, которые его адвокат заплатил порнозвезде перед выборами 2016 года.

В документах суда Сторми Дэниелс проходит как "Женщина №2" или "актриса фильмов для взрослых". "Женщиной №1" в деле называют модель Playboy Карен Макдугал, которая также заявила об отношениях с Трампом и попытках его юристов заплатить ей за права на книгу, посвященную этой истории.

Тайные платежи за молчание могут рассматриваться как нарушение законов о финансировании предвыборной кампании в США.

Как отмечает корреспондент ВВС Ник Брайант, присутствовавший на судебном заседании, г-н Коэн признал, что сознательно нарушил законы о финансировании кампании, и сделал это в координации с кандидатом и по указанию клиента.

"Хотя он не упомянул его имя или тех женщин, о которых идет речь, кандидат, конечно же, его бывший босс, г-н Трамп", - отмечает Ник Брайант.

Адвокат Майкла Коэна Ленни Дэвис отметил после судебного заседания, что его клиент поставил преданность своей семье и стране выше преданности интересам бывшего клиента.

"Сегодня он встал и показал под присягой, что Дональд Трамп приказал ему совершить преступление, осуществив выплаты двум женщинам с главной целью влияния на выборы. Если эти выплаты были преступлением для Майкла Коэна, то почему бы им не быть преступлением для Дональда Трампа?", - сказал он.

Однако Руди Джулиани, экс-мэр Нью-Йорка и адвокат Трампа, заявил журналистам: "Нет никаких утверждений о любых противоправных действиях президента в обвинениях правительства против г-на Коэна. Понятно, что, как заметил прокурор, действия Коэна отражают тенденцию лжи и нечестного поведения в течение значительного периода времени".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Дональд Трамп проигнорировал вопрос по делу Майкла Коэна во время последней встречи с журналистами

Что будет дальше?

Как сообщает корреспондент Русской службы Би-би-си в Вашингтоне Наталка Писня, соглашение Майкла Коэна со следствием еще не означает обещаний сотрудничества со следователями в отношении других людей.

Но бывший адвокат Трампа может быть лишен свободы на пять лет за уклонение от уплаты налогов, на 30 лет - за ложь банку с застрахованными государством депозитами, на пять лет - за незаконные корпоративные пожертвования, еще на пять - за пожертвования на избирательную кампанию, превышающие законные нормы.

В целом он может провести за решеткой 45 лет.

Коэна выпустили под залог в размере 500 тысяч долларов, который внесли его жена и еще один человек, фамилия которого не разглашается.

Он также сдал свой паспорт и оружие. Поездки за пределы США ему запретил суд. Бывшего юриста президента США ожидают в тюрьме 12 декабря в 11 часов утра.

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