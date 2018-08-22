Почему Facebook и Twitter удалили сотни созданных в России страниц

Копірайт зображення Reuters

Компании Facebook и Twitter заявили об удалении из-за "неестественного поведения" сотен страниц, созданных, по их мнению, в России и Иране.

"Это две разные кампании [российская и иранская], мы не обнаружили связи или координации действий между ними. Однако они использовали одинаковую тактику - создание сети страниц, которые вводят в заблуждение относительно того, кто они и чем занимаются", - говорится в заявлении Facebook.

Из социальных сетей Facebook и Instagram удалили более 650 "неестественных" страниц, групп и аккаунтов из Ирана, которые были нацелены на аудиторию в странах Ближнего Востока, Латинской Америки, Великобритании и США, сообщили в компании.

"Российские" страницы, удаленные Facebook (их количество не уточняется), "могли быть связаны с источниками, которые, как ранее установило правительство США, являются российскими военными разведывательными службами", говорится в сообщении.

"Мы запрещаем подобное поведение, потому что хотим, чтобы люди могли доверять связям, которые они налаживают с помощью Facebook", - пояснили в компании.

В компании Twitter в свою очередь заявили, что из социальной сети удалили более 280 аккаунтов, которые "занимались скоординированными манипуляциями". Многие из них были из Ирана.

В конце июля компания Facebook уже сообщала об удалении страниц и аккаунтов, пытавшихся скоординировано повлиять на политические процессы в США. Тогда их было 32.

Компания не связывала удаленные страницы непосредственно с Россией, но отмечала их сходство с почерком "российского Агентства интернет-исследований".

"Брексит" и Иран

Впервые под санкции Facebook попали сообщества, посвященные британской политике. Страница Free Scotland была посвящена шотландскому референдуму 2014 года, в котором с небольшим перевесом победили противники независимости.

Судя по кэшу поисковых систем, в последние месяцы там появлялись только ссылки на публикации в западной прессе.

Facebook также опубликовал пост со страницы удаленного сообщества The British Left, в котором критикуется выход Британии из Евросоюза: "брексит" сравнивается с выстрелом себе в ногу.

Ранее сайт с таким же названием упоминался в публикации калифорнийской компании в сфере кибербезопасности FireEye. Эксперты отнесли The British Left к сети фальшивых сайтов и связанных с ними страниц в Facebook, которыми руководили из Ирана.

Как отмечают в соцсети, публикация FireEye стала отправной точкой в ​​их исследовании.

Копірайт зображення Getty Images

В частности, на Иран указывало то, что сайты были зарегистрированы на электронную почту, "связанную с рекламными объявлениями для дизайнеров сайтов в Тегеране". В чем именно эта связь, эксперты не уточнили.

На фальшивых "британских левых" похоже и сообщество Progressive Front, которое вели от имени американского НКО. Несмотря на левую направленность, сообщество иронизировало над бывшей первой леди США Мишель Обамой: на одном из мемов она держала в руках табличку с надписью "Иммигрантка забрала мою работу" (намек на нынешнюю первую леди Мелани Трамп, которая родилась на территории нынешней Словении).

Основная же масса удаленных страниц, которые привели в пример, была посвящена арабской тематике, в частности, борьбе за независимость Палестины.

В отличие от Facebook, Twitter не опубликовал примеров удаленных страниц.

Facebook после Microsoft

Заявления Facebook и Twitter были опубликованы на следующий день после того, как Microsoft заявила, что группа хакеров, связанных с российским правительством, создала сеть фальшивых сайтов для взлома ресурсов, среди которых были и связанные с американским сенатом.

Среди целей кибератаки оказались консервативные организации - Институт Хадсона и Международный республиканский институт.

По мнению Microsoft, за кибератакой стоит группа APT 28 или "целевая кибератака №28", также известная как Fancy Bear, Sofacy и Pawn Storm. В Microsoft считают, что киберпреступники связаны с российскими спецслужбами.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram