Правительство хочет избавиться от долгов. И планирует новые

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Правительство приняло стратегию управления государственным долгом, которая предусматривает, что до конца 2020 года этот долг должен составлять менее половины ВВП страны.

Это решение было принято на фоне пиковых выплат по государственному долгу, который приходится на 2018-2020 годы.

По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, из-за "бешеных" займов, которые делали украинские правительства между 2005-2013 годами, сейчас одно только обслуживание долга стоит 130 млрд грн в год.

"Куда они их дели - ухнули, - я не знаю", - заявил премьер, добавив, что только на сумму уплаты процентов страна могла бы жить полтора года без доходов и уплаты налогов.

В то же время, как отметил Гройсман, Украина должна возвращать эти долги, которые премьер называет "финансовыми узами", ведь альтернативой является "остановка производства, девальвация гривны, инфляция".

Среди методов возвращения долга - новые займы.

При этом в правительстве планируют большую часть занимать у международных партнеров, которые, по словам и.о. министра финансов Оксаны Маркаровой, предлагают "долгосрочные" займы на выгодных условиях. Сейчас, утверждает г-жа Маркарова, лишь 26% долга являются долгосрочными займами от международных партнеров.

Главным международным кредитором Украины был и остается Международный валютный фонд. Однако последнюю порцию кредита от МВФ Киев получал в апреле 2017 года.

С тех пор правительство и МВФ ведут переговоры по выполнению условий, зафиксированных в Меморандуме о сотрудничестве. Среди самых противоречивых - повышение тарифов на газ для населения до рыночного уровня.

Однако сейчас, похоже, получение финансовой поддержки МВФ и других международных кредиторов - критически важно для правительства.

"Зачем сотрудничать с МВФ сейчас? Невыплата долгов грозит Украине дефолтом, - заявил Владимир Гройсман. - Нам нужно уберечь людей от этого негатива, поэтому нам и нужны новые займы, чтобы вернуть старые".

Приезд миссии МВФ запланирован на 6 сентября. Но к этому времени правительство Владимира Гройсмана, как ожидается, должно принять решение по тарифам на газ.

В прошлом году государственный долг составлял 61,5%. Сейчас, по информации министра финансов, он уменьшился до 60% к ВВП страны. В 2019 году он должен снизиться до 52% ВВП, и к 2020 году выйти на средний показатель для развивающихся стран - 49%.

Цель-максимум, по словам премьера, - "в ближайшее десятилетие избавиться от финансовой зависимости".

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