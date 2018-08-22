Подозреваемого в покушении на Гандзюк отпустили - адвокат

Копірайт зображення UNIAN Image caption Николай Новиков

Адвокат подозреваемого в нападении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Камилжан Шадманов заявил, что его подзащитного Николая Новикова освободили из СИЗО, а дело против него закрыли.

В разговоре с ВВС News Украина Шадманов заявил, что его подзащитный уже находится на свободе, а его вещи как раз забирают из СИЗО.

При этом он не смог сообщить, на каком основании дело против его подзащитного закрыли, объяснив это тайной следствия.

Пользователь Facebook Игорь Швед опубликовал видео, как Новиков выходит на свободу.

Подозреваемым по делу был 39-летний житель Херсона Николай Новиков. Ранее его уже судили за кражу и незаконное обращение с оружием.

Ранее журналисты и защитники Николая Новикова отмечали, что он имеет алиби и на момент совершения нападения на Екатерину Гандзюк находился на отдыхе далеко за пределами Херсона.

31 июля неизвестный облил сотрудницу исполкома городского совета и местную активистку Екатерину Гандзюк серной кислотой.

3 августа полиция сообщила, что задержала подозреваемого в нападении, а 6 августа суд избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца.

Копірайт зображення Npu.gov.ua Image caption Фото напавшего

"Я отозвал нашу апелляцию на это решение суда, поскольку перед заседанием прокурор показал мне постановление о закрытии уголовного производства в отношении моего подзащитного", - рассказал адвокат.

А 22 августа глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что в деле о нападении на члена Херсонского горсовета, активистку Екатерину Гандзюк есть уже шестеро задержанных подозреваемых.

"На сегодня следствием привлекаются к уголовной ответственности шесть граждан Украины, которых мы подозреваем в участии или соучастии в совершении этого преступления", - сказал Князев.

Нападение на активистку

31 июля злоумышленник облил Екатерину Гандзюк концентрированной серной кислотой возле ее дома. От ожогов у нее пострадало более 30% тела.

Копірайт зображення HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/UAKATERYNA Image caption Екатерина Гандзюк

Пострадавшую доставили в местную больницу, а затем перевели в медицинское учреждение в Киеве. Ее охраняет полиция.

Правоохранители сначала определили инцидент как хулиганство, а позже переквалифицировали в нанесение тяжких телесных повреждений.

Впоследствии было подтверждено, что напавший использовал концентрированную серную кислоту, поэтому квалификацию изменили на покушение на убийство с особой жестокостью.

Как сообщали ранее в МВД, следствие рассматривает несколько версий произошедшего: служебная деятельность потерпевшей, активная гражданская позиция и бытовые конфликты.

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