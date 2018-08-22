Важный для Украины синод в Константинополе перенесли на октябрь
Заседание Синода Вселенского патриархата, на котором могут подписать Томос о предоставлении Украинской церкви автокефалии, перенесли с 10 сентября на 9-11 октября этого года.
О переносе даты заседания синода ВВС News Украина сообщил архимандрит РПЦ Кирилл (Говорун).
Архимандрит Кирилл руководил отделом внешних связей УПЦ МП, а с 2009 года некоторое время в Москве работал в распоряжении патриарха РПЦ, занимал высокие должности. В 2014 году он покинул Россию и больше туда не возвращался. В последние годы известный богослов преподает в США.
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20 августа во Киеве г-н Говорун презентовал собственную книгу и прочитал публичную лекцию "После Томосу", в которой рассказал о последних подробностях процесса предоставления украинской церкви автокефалии.
Тогда г-н Говорун сообщил, что в ближайшие время для решения украинского вопроса в Константинополе состоятся несколько ключевых событий.
Прежде всего - визит к Вселенскому патриарху Варфоломею главы РПЦ Кирилла 31 августа. Затем украинский вопрос должны обсудить на синаксе Константинопольского патриархата 1-3 сентября, а подписать Томос должны на заседании священного синода 10 сентября.
Однако, по обновленной информации, заседание синода перенесено с сентября на 9-11 октября, сообщил архимандрит Кирилл (Говорун).
По его словам, во время заседания синода можно ожидать трех вариантов развития событий.
Наиболее вероятный сценарий - на заседании синода подпишут Томос об украинской автокефалии.
Второй сценарий - Томос сразу не подпишут, а восстановят киевскую митрополию, а уже потом ее трансформируют в автокефальную церковь.
Третий сценарий - на синоде примут решение об отсрочке украинского вопроса.
"Сейчас все зависит от результатов визита патриарха РПЦ Кирилла к Вселенскому патриарху 31 августа", - акцентировал архимандрит Кирилл, который считает, что именно этот визит еще как-то может повлиять на решение Константинополя по Украине.
Синакс - это сбор всех иерархов Константинопольского патриархата для решения важнейших и наиболее актуальных вопросов церкви. Последний раз он собирался в 2015 году.
Именно на нем могут обсудить украинский вопрос уже после визита патриарха РПЦ Кирилла в Константинополь.
Во время своего выступления в Киеве г-н Говорун рассказал, что РПЦ приложила огромные усилия, чтобы остановить предоставление Томоса об автокефалии.
Представитель УПЦ КП архиепископ Евстратий 22 августа сообщил, что следующее очередное заседание синода, согласно расписанию, должно состояться в конце августа, а затем - в начале октября.
При этом он напомнил, что патриарх Варфоломей вправе созвать внеочередное заседание синода.
О возможности быстрого создания канонической и независимой от Русской православной церкви поместной украинской церкви в апреле 2018 года заявил президент Петр Порошенко.
Об этом он рассказал после встречи с Вселенским патриархом Варфоломеем, который и должен издать Томос об автокефалии.
Впоследствии украинский парламент, а также архиереи пока неканонических УПЦ Киевского патриархата и УАПЦ тоже обратились с просьбой об автокефалии в Константинополь.
Под обращением есть несколько подписей представителей УПЦ Московского патриархата, которая официально осудила возможность предоставление автокефалии непризнанным украинским церквям.
В конце апреля 2018 года стал известно, что Вселенский патриарх запустил процедуру предоставления автокефалии.