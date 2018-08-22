Кто из актеров самый богатый?

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Джордж Клуни в прошлом году заработал 239 млн долларов и возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров по версии Forbes.

В списке самых финансово успешных - Дуэйн Джонсон, Роберт Дауни-младший, Крис Хемсворт и Джеки Чан.

Также в десятку лидеров вошли Уилл Смит, Акшай Кумар, Адам Сэндлер, Крис Эванс и Салман Кхан.

Стоит выделить финансовый успех Дуэйна Джонсона, который почти вдвое увеличил свои доходы в 2017 году - они составили 119 млн долларов.

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Таким образом, десятка самых высокооплачиваемых актеров выглядит так:

1. Джордж Клуни - $239 млн

2. Дуэйн Джонсон - $119 млн

3. Роберт Дауни-младший - $79 млн

4. Крис Хемсворт - $64,5 млн

5. Джеки Чан -$45,5 млн

6. Уилл Смит - $42 млн

7. Акшай Кумар -$40,5 млн

8. Адам Сэндлер- $39,5 млн

9. Крис Эванс - $34 млн

10. Салман Кхан - $33,5 млн

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