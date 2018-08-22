Кто из актеров самый богатый?
Джордж Клуни в прошлом году заработал 239 млн долларов и возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров по версии Forbes.
В списке самых финансово успешных - Дуэйн Джонсон, Роберт Дауни-младший, Крис Хемсворт и Джеки Чан.
Также в десятку лидеров вошли Уилл Смит, Акшай Кумар, Адам Сэндлер, Крис Эванс и Салман Кхан.
Стоит выделить финансовый успех Дуэйна Джонсона, который почти вдвое увеличил свои доходы в 2017 году - они составили 119 млн долларов.
- Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис планеты
- Мужчины в Голливуде зарабатывают почти втрое больше женщин - Forbes
Таким образом, десятка самых высокооплачиваемых актеров выглядит так:
1. Джордж Клуни - $239 млн
2. Дуэйн Джонсон - $119 млн
3. Роберт Дауни-младший - $79 млн
4. Крис Хемсворт - $64,5 млн
5. Джеки Чан -$45,5 млн
6. Уилл Смит - $42 млн
7. Акшай Кумар -$40,5 млн
8. Адам Сэндлер- $39,5 млн
9. Крис Эванс - $34 млн
10. Салман Кхан - $33,5 млн