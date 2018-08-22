На Донбассе объявили очередное перемирие - "школьное"

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Трехсторонняя контактная группа на заседании в Минске договорилась об очередном перемирие на Донбассе перед новым учебным годом.

По информации Дарьи Олифер, пресс-секретаря представителя Украины в группе Леонида Кучмы, стороны договорились о прекращении огня с полуночи 29 августа.

"Стороны обязуются осуществить все необходимые шаги для обеспечения устойчивого режима прекращения огня. Для мониторинга также обязуются обеспечить надежный и безопасный доступ СММ ОБСЕ по всей территории Украины", - сообщила Олифер.

Ранее группа договорилась о прекращении огня в связи с началом жатвы - так называемом "хлебном" перемирии. Однако оно, как и все предыдущие, не соблюдалось.

Традиционные перемирия

В течение "хлебного перемирия", продолжавшегося с 1 июля по 20 августа 2018 года, украинская сторона зафиксировала почти 1,5 тыс. обстрелов со стороны самопровозглашенных "республик", в том числе из запрещенного минскими соглашениями оружия.

В свою очередь представители "ДНР/ЛНР" обвиняют в обстрелах украинских военных.

Традиционно в Минске договариваются о прекращении огня на рождественские и пасхальные праздники. Во всех предыдущих случаях его придерживаются только первые дни, реже - недели.

Предложение Украины

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко сообщила, что на встрече 22 августа Украина озвучила новое предложение.

"Украинская сторона готова в порядке исключения помиловать двух граждан РФ, имеющих проблемы со здоровьем, передать их российскому консулу в присутствии представителей ОБСЕ и МККК с одновременной передачей Украине украинских военнослужащих, которых более 3 лет незаконно удерживают на Донбассе", - написала Геращенко в своем Facebook.

По ее словам, на предыдущие предложения по обмену российская сторона ответила молчанием. "Ждем официального ответа РФ на это предложение", - добавила Ирина Геращенко.

В июле Киев обнародовал список из 23 человек, которых Киев готов передать России в обмен на освобождение украинцев, пребывающих за решеткой в России, в Крыму и на Донбассе. Однако с тех пор ни одного обмена не было.

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