Нацполиция водителям: 23 и 24 августа в центре Киева перекроют движение

Копірайт зображення Національна поліція

Национальная полиция Украины обнародовала информацию об ограничении движения на дорогах Киева 23 и 24 августа

"Если вы планируете посетить столицу для празднования годовщины Независимости, обратите внимание, что движение транспорта в Киеве 2️3 и 2️4 августа будет значительно затруднено, поскольку будут перекрыты многие улицы", - говорится в сообщении Нацполиции в Facebook.

Поэтому там призывают учесть эту информацию при планировании маршрута.

В День флага Украины 23 августа с 7:00 утра будет перекрыта улица Крещатик от Богдана Хмельницкого до аллеи Героев Небесной Сотни.

В этот день у здания Киевской городской государственной администрации торжественно поднимут государственный флаг, а на Майдане Независимости будут последние приготовления к праздничному параду.

На Михайловской площади с участием Петра Порошенко откроют выставку современного вооружения и военной техники Вооруженных сил и других военных формирований.

24 августа на целый день перекроют практически весь центр столицы, будут ограничения и в других районах из-за передвижения военной техники.

В 10:00 утра начнется "Парад войск" по случаю 27-й годовщины Независимости Украины.

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По словам министра обороны Степана Полторака, в нем примут участие 4,5 тыс. силовиков и 250 единиц военной техники.

Также к праздничному событию присоединятся военные еще минимум 15 стран-союзниц, включая участниц НАТО.

Киевские власти сообщили, что 24 августа метрополитен и наземный транспорт будут работать на 2 часа дольше.

Также в этот день в центре города временно закроют входы и выходы из станций метро "Майдан Независимости" и "Крещатик" на ул. Институтскую.

Станция "Майдан Независимости" будет работать как пересадочный узел с линии на линию.

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