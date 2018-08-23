Нацполиция водителям: 23 и 24 августа в центре Киева перекроют движение
Национальная полиция Украины обнародовала информацию об ограничении движения на дорогах Киева 23 и 24 августа
"Если вы планируете посетить столицу для празднования годовщины Независимости, обратите внимание, что движение транспорта в Киеве 2️3 и 2️4 августа будет значительно затруднено, поскольку будут перекрыты многие улицы", - говорится в сообщении Нацполиции в Facebook.
Поэтому там призывают учесть эту информацию при планировании маршрута.
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В День флага Украины 23 августа с 7:00 утра будет перекрыта улица Крещатик от Богдана Хмельницкого до аллеи Героев Небесной Сотни.
В этот день у здания Киевской городской государственной администрации торжественно поднимут государственный флаг, а на Майдане Независимости будут последние приготовления к праздничному параду.
На Михайловской площади с участием Петра Порошенко откроют выставку современного вооружения и военной техники Вооруженных сил и других военных формирований.
24 августа на целый день перекроют практически весь центр столицы, будут ограничения и в других районах из-за передвижения военной техники.
В 10:00 утра начнется "Парад войск" по случаю 27-й годовщины Независимости Украины.
По словам министра обороны Степана Полторака, в нем примут участие 4,5 тыс. силовиков и 250 единиц военной техники.
Также к праздничному событию присоединятся военные еще минимум 15 стран-союзниц, включая участниц НАТО.
Киевские власти сообщили, что 24 августа метрополитен и наземный транспорт будут работать на 2 часа дольше.
Также в этот день в центре города временно закроют входы и выходы из станций метро "Майдан Независимости" и "Крещатик" на ул. Институтскую.
Станция "Майдан Независимости" будет работать как пересадочный узел с линии на линию.