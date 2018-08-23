Коэн готов говорить со следствием о возможном сговоре штаба Трампа с Москвой

Копірайт зображення Getty Images Image caption Майкл Коэн будет "более чем счастлив" ответить на вопрос команды спецпрокурора Роберта Мюллера

Экс-адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн будет "более чем счастлив" ответить на вопрос команды спецпрокурора Роберта Мюллера по поводу возможного сговора между избирательным штабом Трампа и Москвой.

Адвокат Коэна Ленни Дэвис сообщил, что его клиент может поделиться информацией о том, что знал заранее Дональд Трамп о хакерской атаке, которая скомпрометировала его соперника на выборах - Хиллари Клинтон.

Коэн, опять же со слов Дэвиса, знает и о встрече членов избирательного штаба Трампа с российскими представителями в Нью-Йорке в июне 2016 года, во время которой сторонникам Трампа якобы предложили компромат на Клинтон.

Дэвис также спрашивает, почему президента США, имя которого не упоминалось в заявлении Коэна о признании вины, не судят за преступления, которые экс-адвокат сделал от его имени.

В ответ Трамп написал в Twitter, что Коэн "признал свою вину по двум пунктам нарушений в предвыборной кампании, которые не являются преступлениями".

И прокуроры, и сам Коэн сошлись во мнении, что его действия нарушали финансовое законодательство по избирательной кампании.

Речь идет о выплатах двум женщинам за молчание, которые, по словам Коэна, были осуществлены по указанию Трампа с целью повлиять на предвыборную кампанию.

21 августа Майкл Коэн в зале суда признал себя виновным в нарушении банковских, налоговых и финансовых законов, а также законов о выборах.

Он отметил, что нарушил законы о финансировании предвыборной кампании по приказу "кандидата" и имел "главную цель влияния на выборы".

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