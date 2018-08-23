"Это не дает мне покоя": Порошенко извинился за давнее обещание

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Президент Петр Порошенко извинился за то, что в 2014 году пообещал быстро закончить антитеррористическую операцию на Донбассе.

Об этом он заявил в четверг в Днепре во время торжественной церемонии поднятия Государственного флага Украины.

"Более четырех лет назад я заявил, что АТО продлится часы, а не месяцы. И теперь уже не так важно, в каком контексте эти слова были сказаны, важна и образность этого заявления", - сказал он.

"Люди восприняли ее как возможность закончить войну очень и очень быстро. И я жалею, что породил завышенные ожидания, и я искренне извиняюсь, что подал надежду, которая не сбылась. Сожалею, что дал обещание, которое не оправдалось, и прошу за это прощения", - пояснил Порошенко.

Президент признался, что это "не дает ему покоя", когда он вспоминает об этом. И заверил, что эта ситуация стала для него уроком осторожного и ответственного отношения к своим словам и обещаниям.

"Страна требует честного и откровенного разговора, и я из этого сделал выводы. С самого начала надо было нацелить всех на длительную и изнурительную борьбу", - отметил Порошенко.

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