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Британские дипломаты поздравили Украину с Днем независимости, станцевав украинский танец. Видеозапись поздравления опубликована на странице посольства Великобритании в Facebook.

"Посольство Великобритании и посол Джудит Гоф поздравляют украинцев с Днем независимости и желают мирного и стабильного следующего года", - говорится в заявлении посольства.

Британские дипломаты сообщили, что идея такого приветствия посетила их после танца британского военного, который он исполнил под волынку после военного парада на Крещатике в прошлом году.

Видеозапись его выступления стала очень популярной, поэтому в этом году в посольстве решили станцевать уже украинский танец.

"Некоторые дипломаты занимались танцами с детства, для других это стало личным вызовом, однако все тщательно готовились, репетировали и танцевали под мелодию флейты из песни молодой украинской певицы Alina Pash - Bitanga", - отметили в посольстве.

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