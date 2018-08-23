Лечиться от кашля следует медом - новые предписания врачей

Копірайт зображення Getty Images

Мед должен стать первой медицинской помощью при лечении кашля для большинства людей, говорится в новых рекомендациях врачей.

А вот антибиотики для лечения кашля должны применяться редко, так как в большинстве случаев они мало помогают избавиться проблемы, говорят медики.

Чаще всего кашель проходит самостоятельно в течение двух-трех недель.

Новые рекомендации для врачей должны помочь решить проблему устойчивости к антибиотикам.

Из-за чрезмерного употребления антибиотиков инфекции труднее лечить, поскольку возникают устойчивые к лекарствам "супермикробы".

Огромная проблема

Горячий напиток с медом, а также с лимоном и имбирем - хорошо известное домашнее средство от кашля и боли в горле.

В недавно предложенных рекомендациях Общественного здоровья Англии (PHE) и Национального института здоровья и улучшения медицинского ухода (NICE) говорится о том, что есть определенные доказательства, что такой напиток может помочь облегчить симптомы кашля.

Лекарства против кашля, содержащие пеларгонию, гвайфенезин или декстрометорфан, также могут быть действенными, говорят они.

Прежде чем идти к врачу, пациентам рекомендуют проводить такое лечение и ждать, пока симптомы облегчатся самостоятельно.

Чаще всего кашель вызывают вирусы, которые не поддаются лечению антибиотиками и обезвреживаются сами собой.

Несмотря на это, исследование уже установило, что 48% британских лечебных практик назначают антибиотики от кашля или бронхита.

"Резистентность к антибиотикам - огромная проблема, и сейчас мы должны принять меры, чтобы снизить применение антибиотиков. Эти новые руководящие принципы помогут врачам меньше выписывать антибиотики, и мы призываем пациентов принимать советы их врачей по уходу за своим здоровьем", - говорит доктор Сьюзен Хопкинс, заместитель директора PHE.

Проверяйте симптомы

Копірайт зображення Getty Images

Однако в предписаниях отмечают, что антибиотики могут быть необходимы для лечения кашля, если он - часть более серьезного заболевания, или когда человеку угрожают дальнейшие осложнения вроде хронических заболеваний или ослабление иммунной системы.

Мед также не рекомендуется детям младше одного года, так как порой он содержит бактерии, которые могут вызвать детский ботулизм.

Доктор Тесса Льюис советует людям проверять свои симптомы на сайте Национальной службы здравоохранения или консультироваться с фармацевтом.

"Если кашель усиливается, а не уменьшается, если человек чувствует себя очень плохо или задыхается, ему нужно обратиться к врачу", - объясняет она.

Проект рекомендаций является частью ряда новых предписаний относительно назначения антибиотиков, которые разрабатываются совместно PHE и NICE.

Главный врач Англии, профессор Салли Дэвис ранее предупреждала о "постантибиотическом апокалипсисе".

Если лекарства не работают, инфекции становятся трудными для лечения, тогда медицинские процедуры, вроде лечения рака и трансплантации, - слишком рискованны, объясняет она.

Консультации относительно новых рекомендаций продлятся до 20 сентября.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram