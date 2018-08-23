В Париже неизвестный зарезал двух человек

Копірайт зображення Getty Images Image caption Нападающий застрелили после того, как он попытался напасть на силовиков

Два человека погибли и один ранен в результате нападения вооруженного ножом мужчины в городке Трап в 30 км от Парижа, сообщает местная полиция.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на МВД Франции, убитые оказались матерью и сестрой нападавшего. По даным агентства, полиция проверяет версию, что причиной нападения была семейная ссора.

По данным французских СМИ, мужчина, в возрасте около 30 лет, во время нападения кричал "Аллаху Акбар". Полиция пока не подтверждает эти данные.

Также сообщается, что полицейские "нейтрализовали" нападавшего, когда он пытался скрыться.

Был ли убит нападавший или остался в живых, пока неясно, пишет агентство AFP. По данным Reuters, нападавший был убит.

Источники в полиции говорят, что после нападений мужчина спрятался в одном из зданий и кричал, что убьет любого полицейского, который попытается зайти внутрь.

Экстремистская группировка, называющая себя "Исламское государство", взяла на себя ответственность за нападение. Информационный ресурс группировки "Амак" сообщает, что нападавший был "бойцом ИГ".

Министр внутренних дел Франции Жерар Колон в своем Twitter выразил соболезнования в связи с гибелью и ранением людей в Трапе.

Городок Трап с населением в 30 тысяч человек расположен недалеко от Версаля. Как отмечает AFP, в городе живет много выходцев из ближневосточных стран, там отмечается высокий уровень преступности.

По даным источников агентства, около 50 жителей городка уехали в Сирию и Ирак, чтбы сражаться на стороне ИГ.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram