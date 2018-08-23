Боевики атаковали ВСУ на Донбассе: погибли пять бойцов

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В Луганской области утром боевики предприняли попытку прорыва позиций подразделений Объединенных сил - погибли четверо украинских военных. Об этом заявил пресс-секретарь министерства обороны Украины.

Начиная с 5:25, в течение двух часов боевики выпустили 35 мин калибра 120 мм по позициям украинских военных в поселке Крымское, а потом пошли в наступление, утверждают украинские силовики.

"Около 6:00 под прикрытием артиллерии и минометного огня противник приблизился к передовым позициям одной из механизированных бригад в районе Крымского и предпринял попытку захвата наблюдательных постов вдоль Бахмутской трассы", - отметили в Минобороны.

По словам спикера, украинские военные отбили атаку. Вследствие этого 5-часового боя погибло 4 украинских военнослужащих, еще семеро получили ранения различной степени тяжести.

Во время боя боевики совершили более 30 выстрелов из артиллерии калибра 122 мм, выпустили более 60 мин калибра 120 мм и 60 мин калибра 82 мм, вели активные обстрелы из вооружения БМП и гранатометов различных типов.

Украинские военные использовали в ответ вооружения БМП и гранатометы.

Представитель Минобороны также сообщил об интенсивном обстреле поселка Новотошковское из артиллерии и минометов, обстрелах поселков Северное, Старогнатовка, Водяное, Лебединское и Широкино, Пески, города Красногоровка.

В результате этих обстрелов там погиб еще один украинский военный.

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в результате боя в районе Крымского погибли 8 боевиков.

Как сообщает пресс-служба так называемой народной милиции "ЛНР", украинские военные якобы в 7:50 пытались захватить позиции боевиков у поселка Желобок, расположенного рядом с поселком Крымское. В группировке "ЛНР" утверждают, что во время боя погибли трое украинских военных, еще четверо были ранены.

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