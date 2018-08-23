В Гонконге мужчина убил жену и дочь с помощью мяча для йоги

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Профессора из Гонконга Кхо Ким Сун обвиняют в убийстве жены и дочери. Главным орудием преступления считается мяч для йоги.

По информации South China Morning Post, профессор Кхо Ким Сун работал в Департаменте анестезиологии и интенсивной терапии Китайского университета Гонконга.

Убийство он совершил в 2015 году, подложив в машину супруги продырявленный мяч для йоги, который предварительно наполнил окисью углерода (угарным газом).

В итоге его 47-летняя жена и 16-летняя дочь, сев в машину, отравились парами газа и скончались.

Следствие установило, что в то время у профессора был роман со студенткой, и он организовал в университете исследование, для которого был нужен угарный газ. При этом специалисты отметили, что никакой практической и научной ценности исследование не имело.

Очевидцы утверждают, что видели, как врач наполнял мячи окисью углерода.

Тогда он сказал коллегам, что собирается с помощью газа ликвидировать кроликов. Однако полиции он пояснил, что планировал травить крыс.

Вину в убийстве мужчина не признает. Однако прокуратура уверена, что профессор не мог не знать об опасности газа и подложил мяч в машину намеренно.

При этом дочь Кхо Ким Суна, вероятно, оказалась случайной жертвой, так как в тот день должна была быть в школе.

Судебный процесс продолжается.

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