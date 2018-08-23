В Гонконге мужчина убил жену и дочь с помощью мяча для йоги
Профессора из Гонконга Кхо Ким Сун обвиняют в убийстве жены и дочери. Главным орудием преступления считается мяч для йоги.
По информации South China Morning Post, профессор Кхо Ким Сун работал в Департаменте анестезиологии и интенсивной терапии Китайского университета Гонконга.
Убийство он совершил в 2015 году, подложив в машину супруги продырявленный мяч для йоги, который предварительно наполнил окисью углерода (угарным газом).
В итоге его 47-летняя жена и 16-летняя дочь, сев в машину, отравились парами газа и скончались.
Следствие установило, что в то время у профессора был роман со студенткой, и он организовал в университете исследование, для которого был нужен угарный газ. При этом специалисты отметили, что никакой практической и научной ценности исследование не имело.
Очевидцы утверждают, что видели, как врач наполнял мячи окисью углерода.
Тогда он сказал коллегам, что собирается с помощью газа ликвидировать кроликов. Однако полиции он пояснил, что планировал травить крыс.
Вину в убийстве мужчина не признает. Однако прокуратура уверена, что профессор не мог не знать об опасности газа и подложил мяч в машину намеренно.
При этом дочь Кхо Ким Суна, вероятно, оказалась случайной жертвой, так как в тот день должна была быть в школе.
Судебный процесс продолжается.