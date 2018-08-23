Бен Аффлек в третий раз лечится от алкоголизма
Актер Бен Аффлек проходит реабилитацию от алкогольной зависимости, сообщают американские СМИ.
Тревогу забила актриса Дженнифер Гарнер, с которой двукратный обладатель премии "Оскар" находится в разводе.
Таблоид TMZ сообщил, что Гарнер вмешалась в ситуацию после того, как увидела фотографии своего бывшего мужа, который в понедельник возле своего дома принимал доставку алкоголя.
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46-летний Аффлек уже дважды лечился от алкогольной зависимости.
В первый раз он обратился за профессиональной помощью в далеком 2001 году. 16 лет спустя, в декабре 2017-го, он снова поступил в реабилитационный центр. После завершения лечения он смог какое-то время продержаться, однако снова сорвался.
Нынешняя госпитализация в наркологическую больницу стала для него уже третьей попыткой излечиться от алкоголизма.
При этом он не скрывал, что борется с алкоголизмом.
В марте 2017 Аффлек написал в Facebook, что завершил курс лечения.
"Я хочу жить полной жизнью и быть хорошим отцом", - сказал актер.
"Я хочу, чтобы мои дети знали, что не стыдно получать помощь, когда тебе это нужно, и быть источником силы для тех, кто в ней нуждается, но боится сделать первый шаг", - добавил Аффлек.
Дженнифер Гарнер подала на развод в апреле 2017 год. Закончив брак на дружеской ноте, бывшие супруги продолжают вместе воспитывать детей.