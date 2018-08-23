Бен Аффлек в третий раз лечится от алкоголизма

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Актер Бен Аффлек проходит реабилитацию от алкогольной зависимости, сообщают американские СМИ.

Тревогу забила актриса Дженнифер Гарнер, с которой двукратный обладатель премии "Оскар" находится в разводе.

Таблоид TMZ сообщил, что Гарнер вмешалась в ситуацию после того, как увидела фотографии своего бывшего мужа, который в понедельник возле своего дома принимал доставку алкоголя.

46-летний Аффлек уже дважды лечился от алкогольной зависимости.

В первый раз он обратился за профессиональной помощью в далеком 2001 году. 16 лет спустя, в декабре 2017-го, он снова поступил в реабилитационный центр. После завершения лечения он смог какое-то время продержаться, однако снова сорвался.

Нынешняя госпитализация в наркологическую больницу стала для него уже третьей попыткой излечиться от алкоголизма.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек поженились в 2005 году, но спустя 10 лет пара рассталась

При этом он не скрывал, что борется с алкоголизмом.

В марте 2017 Аффлек написал в Facebook, что завершил курс лечения.

"Я хочу жить полной жизнью и быть хорошим отцом", - сказал актер.

"Я хочу, чтобы мои дети знали, что не стыдно получать помощь, когда тебе это нужно, и быть источником силы для тех, кто в ней нуждается, но боится сделать первый шаг", - добавил Аффлек.

Дженнифер Гарнер подала на развод в апреле 2017 год. Закончив брак на дружеской ноте, бывшие супруги продолжают вместе воспитывать детей.

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