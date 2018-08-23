Нападение на Гандзюк: что известно о новых арестованных

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В четверг, 23 августа, суд в Херсоне избрал меру пресечения для последнего из пяти подозреваемых в организации и совершении нападения на местную активистку и чиновника горсовета Екатерину Гандзюк.

Пятерых подозреваемых задержали в течение последних дней, и четверо из них уже якобы признали свою вину.

Правда, полиция пока не указывает, каковы были мотивы участников нападения.

Заседание суда проходило в закрытом для прессы режиме.

22 августа прокуратура отпустила и закрыла дело против первого подозреваемого, которого задержали на третий день после нападения.

Полиция признала, что Николай Новиков, которого задержали 3 августа, не имеет отношения к нападению на Екатерину Гандзюк.

31 июля неизвестный облил сотрудницу исполкома городского совета и местную активистку Екатерину Гандзюк кислотой, в результате женщина получила ожоги на площади более 30% поверхности тела. Она проходит сложный курс лечения и реабилитации.

Екатерина Гандзюк критиковала работу правоохранительной системы, а потому она сама и ее близкие скептически оценивали возможность полиции раскрыть нападение на нее и даже намекали, что к нападению мог быть причастен кто-то из силовиков.

Подозреваемые - участники АТО

Как рассказал первый заместитель Нацполиции Вячеслав Аброськин, 23 августа суд арестовал на два месяца пятого подозреваемого в нападении на Екатерину Гандзюк.

По данным полиции, именно этот 23-летний мужчина облил Гандзюк кислотой.

"Во время совершения преступления он также получил значительный ожог некоторых частей своего тела", - заявил Аброськин.

Копірайт зображення Vyacheslav Abroskin Image caption 23-летний мужчина, которого подозревают в совершении нападения, якобы сам пострадал от действия кислоты

Полиция утверждает, что все пятеро участников преступления являются бывшими украинскими военными, воевавшими на Донбассе.

В частности, арестован исполнитель нападения, воевавший на Донбассе с "первых дней войны на Востоке".

По версии полиции, четырех бывших военных склонил к совершению преступления их бывший командир, "которому они полностью доверяли".

Правоохранители не называют фамилий, однако известно, что так называемому "организатору" нападения 41 год.

Четырем задержанным суд избрал меру пресечения в виде ареста, а одному - круглосуточный домашний арест.

Подозреваемые родом из разных регионов Украины, а возможный организатор преступной группы является жителем Херсонской области.

Копірайт зображення Vyacheslav Abroskin Image caption В полиции утверждают, что нашли кислоту, с помощью которой было совершено нападение

Он, по данным полиции, в последнее время занимался общественной деятельностью и является основателем местной организации участников АТО.

"Он использовал свой авторитет и задействовал для совершения преступления своих младших боевых побратимов, жителей Житомирской и Хмельницкой областей", - утверждают в полиции.

Там настаивают, что сейчас собрана достаточная доказательная база в отношении подозреваемых.

Представитель полиции Ярослав Тракало также сообщил журналистам, что возможный организатор отказывается признавать вину и сотрудничать со следствием, а вот остальные четверо задержанных уже якобы дали показания и "раскаялись в содеянном".

Нападение на активистку

31 июля на Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома, облив концентрированной серной кислотой. От ожогов у нее пострадало более 30% тела.

Женщину доставили в местную больницу, а затем перевели в медицинское учреждение в Киеве. Ее охраняет полиция.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Сначала полиция заявила, что исполнителем нападения был Николай Новиков, но 22 августа его отпустили

Правоохранители сначала определили инцидент как хулиганство, а позже переквалифицировали в нанесение тяжких телесных повреждений.

Впоследствии было подтверждено, что напавший использовал концентрированную серную кислоту, поэтому квалификацию изменили на покушение на убийство с особой жестокостью.

Как сообщали ранее в МВД, следствие рассматривает несколько версий произошедшего: служебная деятельность потерпевшей, активная гражданская позиция и бытовые конфликты.

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