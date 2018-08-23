Нападение на Гандзюк: что известно о новых арестованных
В четверг, 23 августа, суд в Херсоне избрал меру пресечения для последнего из пяти подозреваемых в организации и совершении нападения на местную активистку и чиновника горсовета Екатерину Гандзюк.
Пятерых подозреваемых задержали в течение последних дней, и четверо из них уже якобы признали свою вину.
Правда, полиция пока не указывает, каковы были мотивы участников нападения.
Заседание суда проходило в закрытом для прессы режиме.
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22 августа прокуратура отпустила и закрыла дело против первого подозреваемого, которого задержали на третий день после нападения.
Полиция признала, что Николай Новиков, которого задержали 3 августа, не имеет отношения к нападению на Екатерину Гандзюк.
31 июля неизвестный облил сотрудницу исполкома городского совета и местную активистку Екатерину Гандзюк кислотой, в результате женщина получила ожоги на площади более 30% поверхности тела. Она проходит сложный курс лечения и реабилитации.
Екатерина Гандзюк критиковала работу правоохранительной системы, а потому она сама и ее близкие скептически оценивали возможность полиции раскрыть нападение на нее и даже намекали, что к нападению мог быть причастен кто-то из силовиков.
Подозреваемые - участники АТО
Как рассказал первый заместитель Нацполиции Вячеслав Аброськин, 23 августа суд арестовал на два месяца пятого подозреваемого в нападении на Екатерину Гандзюк.
По данным полиции, именно этот 23-летний мужчина облил Гандзюк кислотой.
"Во время совершения преступления он также получил значительный ожог некоторых частей своего тела", - заявил Аброськин.
Полиция утверждает, что все пятеро участников преступления являются бывшими украинскими военными, воевавшими на Донбассе.
В частности, арестован исполнитель нападения, воевавший на Донбассе с "первых дней войны на Востоке".
По версии полиции, четырех бывших военных склонил к совершению преступления их бывший командир, "которому они полностью доверяли".
Правоохранители не называют фамилий, однако известно, что так называемому "организатору" нападения 41 год.
Четырем задержанным суд избрал меру пресечения в виде ареста, а одному - круглосуточный домашний арест.
Подозреваемые родом из разных регионов Украины, а возможный организатор преступной группы является жителем Херсонской области.
Он, по данным полиции, в последнее время занимался общественной деятельностью и является основателем местной организации участников АТО.
"Он использовал свой авторитет и задействовал для совершения преступления своих младших боевых побратимов, жителей Житомирской и Хмельницкой областей", - утверждают в полиции.
Там настаивают, что сейчас собрана достаточная доказательная база в отношении подозреваемых.
Представитель полиции Ярослав Тракало также сообщил журналистам, что возможный организатор отказывается признавать вину и сотрудничать со следствием, а вот остальные четверо задержанных уже якобы дали показания и "раскаялись в содеянном".
Нападение на активистку
31 июля на Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома, облив концентрированной серной кислотой. От ожогов у нее пострадало более 30% тела.
Женщину доставили в местную больницу, а затем перевели в медицинское учреждение в Киеве. Ее охраняет полиция.
Правоохранители сначала определили инцидент как хулиганство, а позже переквалифицировали в нанесение тяжких телесных повреждений.
Впоследствии было подтверждено, что напавший использовал концентрированную серную кислоту, поэтому квалификацию изменили на покушение на убийство с особой жестокостью.
Как сообщали ранее в МВД, следствие рассматривает несколько версий произошедшего: служебная деятельность потерпевшей, активная гражданская позиция и бытовые конфликты.