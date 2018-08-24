Празднование Дня независимости: что, где и когда

Копірайт зображення Getty Images

24 августа Украина празднует День независимости. BBC News Украина собрала информацию о том, какие в этот день запланированы празднования.

Праздничный парад

В 10:00 утра на центральной улице Крещатик в Киеве состоится праздничный Парад войск.

Ожидается, что во время шествия выступит президент Петр Порошенко.

На параде представят новинки украинской оборонной промышленности, американские "Джевелины", проверенную старую бронетехнику, артиллерию и авиацию.

В нем примет участие 250 единиц техники и 4,5 тыс. силовиков.

Копірайт зображення УНІАН

Кроме того, будет 18 иностранных делегаций - 300 военнослужащих вооруженных сил других стран, в том числе НАТО.

Изюминкой этого парада станет участие женского батальона. Рядом с мужчинами пройдут 120 женщин-военнослужащих.

На параде ко Дню независимости будет звучать новое воинское приветствие "Слава Украине!"

Петр Порошенко ранее сообщил, что соответствующие изменения в военные уставы еще должна принять Верховная Рада.

До сих пор на официальных мероприятиях и даже на парадах продолжали использовать старое советское приветствие "Здравствуйте, товарищи" и ответ - "Здравия желаем".

На Михайловской площади продолжит свою работу выставка современных образцов вооружения и военной техники.

100-летие возрождения украинской государственности

В этот день запланированы и мероприятия по случаю 100-летия возрождения украинской государственности.

Речь идет о мероприятиях, посвященных Украинской революции 1917-1921 годов.

На Майдане Независимости 24 августа откроется выставка "100 лет борьбы за независимость".

Забег в вышиванках и не только

Копірайт зображення УНІАН

24 августа в 9 утра начнется благотворительный "Забег в вышиванках". Он стартует от Русановской набережной в направлении Днепровской набережной.

На Певческом поле в этот день пройдет всеукраинский фестиваль-конкурс "Ты в сердце моем, Украина!"

Возле здания КГГА начнется фестиваль этнических общин "Мать Украина - ты одна у нас!"

А в парке им. Шевченко состоится концерт классической музыки "Классик пикник", а на Крещатике VIII уличный фестиваль "Самая большая карта мечты".

Группа "Океан Эльзы" вечером на "Олимпийском" даст праздничный концерт, посвященный Дню независимости.

На Контрактовой площади откроется тематическая ярмарка "Киевские Контракты".

Дороги перекроют

Копірайт зображення Національна поліція України

Национальная полиция Украина обнародовала информацию об ограничении движения на дорогах Киева 23 и 24 августа.

24 августа на целый день перекроют практически весь центр столицы, будут ограничения и в других районах из-за передвижения военной техники.

Киевские власти сообщили, что 24 августа метрополитен и наземный транспорт будут работать на 2 часа дольше.

Также в этот день в центре города временно закроют входы и выходы из станций метро "Майдан Независимости" и "Крещатик" на ул. Институтскую.

Станция "Майдан Незалежности" будет работать как пересадочный узел с линии на линию.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram