Google ко Дню независимости Украины представил дудл с украинским флагом
Google поздравил украинцев с праздником Дня независимости открыткой-дудлом, которая является схематическим изображением украинского флага.
Изображение появляется у пользователей, которые заходят на сайт с украинских IP-адресов.
"Украинский флаг, который вы видите в сегодняшнем дудле, - это абстрактное изображение синего неба над золотыми полями пшеницы", - говорится в объяснении Google.
Также сотрудники американской компании отметили, что сегодня на Крещатике состоится военный парад.
"С Днем независимости Украины", - написали в Google.
24 августа Украина отмечает 27-годовщину провозглашения независимости. Это - государственный праздник и официальный выходной день.
День независимости - государственный праздник и официальный выходной день Самым масштабным мероприятием в программе празднования является большой военный парад на центральной улице Киева - Крещатике.
Как показывают результаты социологических исследований, День независимости стал важным праздником для украинцев, однако пока не входит в пятерку самых любимых.
Наиболее популярен этот праздник среди молодежи и людей с высшим образованием.
Недавно Google посвятил дудл украинке Людмиле Руденко - первой чемпионке мира среди шахматисток из Советского Союза, которая спасла 300 детей из блокадного Ленинграда (ныне Санкт-Петербург).