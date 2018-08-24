Google ко Дню независимости Украины представил дудл с украинским флагом

Копірайт зображення Google.com Image caption Так сегодня Google встречает украинских пользователей

Google поздравил украинцев с праздником Дня независимости открыткой-дудлом, которая является схематическим изображением украинского флага.

Изображение появляется у пользователей, которые заходят на сайт с украинских IP-адресов.

"Украинский флаг, который вы видите в сегодняшнем дудле, - это абстрактное изображение синего неба над золотыми полями пшеницы", - говорится в объяснении Google.

Также сотрудники американской компании отметили, что сегодня на Крещатике состоится военный парад.

"С Днем независимости Украины", - написали в Google.

24 августа Украина отмечает 27-годовщину провозглашения независимости. Это - государственный праздник и официальный выходной день.

День независимости - государственный праздник и официальный выходной день Самым масштабным мероприятием в программе празднования является большой военный парад на центральной улице Киева - Крещатике.

Как показывают результаты социологических исследований, День независимости стал важным праздником для украинцев, однако пока не входит в пятерку самых любимых.

Наиболее популярен этот праздник среди молодежи и людей с высшим образованием.

Недавно Google посвятил дудл украинке Людмиле Руденко - первой чемпионке мира среди шахматисток из Советского Союза, которая спасла 300 детей из блокадного Ленинграда (ныне Санкт-Петербург).

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