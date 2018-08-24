Госдеп США призвал Россию немедленно освободить Сенцова

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Государственный секретарь США Майкл Помпео вечером 23 августа в телефонной беседе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым призвал немедленно освободить Олега Сенцова.

Показательно, что в сообщении госдепартамента США тема Олега Сенцова является важнейшей, в то время как в заявлении МИД России об украинском режиссере упоминают только в конце.

Олег Сенцов - украинский режиссер, арестован в Крыму и осужден на 20 лет по обвинению в "террористической деятельности".

14 мая Сенцов объявил голодовку, которую держит уже более ста дней. Состояние его здоровья, по последним данным, существенно ухудшается.

Мать Олега Сенцова обращалась к властям России с просьбой помиловать сына, однако ей отказали.

Копірайт зображення EPA Image caption Госсекретарь США Майк Помпео призвал Кремль освободить осужденного украинского режиссера Олега Сенцова

Просьба украинских властей обменять Олега Сенцова на российских граждан в украинских тюрьмах также не была принята ко вниманию.

Ряд международных организаций и стран мира призвали Россию освободить Олега Сенцова.

Однако от американского чиновника подобное требование прозвучало впервые.

США требуют освободить Сенцова

"Государственный секретарь Майк Помпео говорил с Сергеем Лавровым об украинском политическом заключенном Олеге Сенцове, который держит голодовку более трех месяцев в российской тюрьме. Госсекретарь отметил нашу обеспокоенность относительно здоровья Олега Сенцова, а также призвал Россию немедленно освободить Сенцова и других украинских политзаключенных", - говорится в заявлении Госдепа.

Image caption Фото Олега Сенцова на 88-й день голодовки

Кроме того, по ее словам, стороны обсудили "текущие вызовы в Сирии, а также серьезную обеспокоенность США, связанную с потенциальной военной активностью в Идлибе".

В свою очередь, как заявили в МИД РФ, Сергей Лавров потребовал освободить задержанную в США Марию Бутину и дал разъяснения по Олегу Сенцову.

"Майк Помпео затронул вопрос об отбывающем наказание по обвинению в участии в террористической деятельности О.Сенцове, на что ему были даны соответствующие разъяснения", - говорится в заявлении МИД России.