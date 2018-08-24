Госдеп США призвал Россию немедленно освободить Сенцова
Государственный секретарь США Майкл Помпео вечером 23 августа в телефонной беседе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым призвал немедленно освободить Олега Сенцова.
Показательно, что в сообщении госдепартамента США тема Олега Сенцова является важнейшей, в то время как в заявлении МИД России об украинском режиссере упоминают только в конце.
Олег Сенцов - украинский режиссер, арестован в Крыму и осужден на 20 лет по обвинению в "террористической деятельности".
14 мая Сенцов объявил голодовку, которую держит уже более ста дней. Состояние его здоровья, по последним данным, существенно ухудшается.
Мать Олега Сенцова обращалась к властям России с просьбой помиловать сына, однако ей отказали.
Просьба украинских властей обменять Олега Сенцова на российских граждан в украинских тюрьмах также не была принята ко вниманию.
Ряд международных организаций и стран мира призвали Россию освободить Олега Сенцова.
Однако от американского чиновника подобное требование прозвучало впервые.
США требуют освободить Сенцова
"Государственный секретарь Майк Помпео говорил с Сергеем Лавровым об украинском политическом заключенном Олеге Сенцове, который держит голодовку более трех месяцев в российской тюрьме. Госсекретарь отметил нашу обеспокоенность относительно здоровья Олега Сенцова, а также призвал Россию немедленно освободить Сенцова и других украинских политзаключенных", - говорится в заявлении Госдепа.
Кроме того, по ее словам, стороны обсудили "текущие вызовы в Сирии, а также серьезную обеспокоенность США, связанную с потенциальной военной активностью в Идлибе".
В свою очередь, как заявили в МИД РФ, Сергей Лавров потребовал освободить задержанную в США Марию Бутину и дал разъяснения по Олегу Сенцову.
"Майк Помпео затронул вопрос об отбывающем наказание по обвинению в участии в террористической деятельности О.Сенцове, на что ему были даны соответствующие разъяснения", - говорится в заявлении МИД России.