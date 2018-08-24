Танки и самолеты над Крещатиком: как это было

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24 августа в Киеве 27-й День независимости Украины отметили военным парадом, который назвали "Маршем новой армии".

Это был один из самых масштабных парадов ко Дню независимости, в котором было задействовано 250 единиц техники. Кроме того, над Крещатиком пролетела военная авиация.

В нем принял участие президент Петр Порошенко, а парад принимал министр обороны Степан Полторак.

Копірайт зображення Reuters Image caption Во время парада не исполнили ни одного марша советских времен

Во время парада рядом с президентом Украины находился советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

Впервые в подобном мероприятии приняли участие военные капелланы, а также отдельный женский батальон.

На параде представили новинки украинской оборонной промышленности, американские "Джевелины", бронетехнику, артиллерию и авиацию.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон

Кроме того, прибыли 18 иностранных делегаций - 300 военнослужащих вооруженных сил других стран, в том числе НАТО.

Изюминкой парада стало участие женского батальона. Рядом с мужчинами прошли 120 женщин-военнослужащих.

Также впервые на параде ко Дню независимости прозвучало новое воинское приветствие "Слава Украине!"

Петр Порошенко ранее сообщил, что соответствующие изменения в военные уставы еще должна принять Верховная Рада.

До сих пор на официальных мероприятиях и даже на парадах продолжали использовать старое советское приветствие "Здравствуйте, товарищи" и ответ - "Здравия желаем".

Копірайт зображення UNIAN Image caption Многие люди пришли на парад в вышиванках

Кроме образцов техники, разработанных еще в советские времена, Украина представила свои новейшие разработки:

"Ятаган" - первый украинский танк, соответствующий стандартам НАТО

"Богдана" - самоходная гаубица "натовского" калибра

"Оболонь-А", "Положение-2" и "Зоопарк-3" - комплексы для выявления вражеской техники и артиллерии, способные корректировать огонь своей артиллерии

"Ивушка" ​​и "Ольха" - украинские системы залпового огня нового поколения. "Ивушка" - аналог советских "Градов", а "Ольха" - система залпового огня, которая должна заменить советский "Смерч"

"Гром-2" или "Сапсан" - оперативно-тактический ракетный комплекс чрезвычайной точности и мощности

Копірайт зображення UNIAN Image caption Бронеавтомобиль "Казак", оснащенный ПТРК "Стугна-П", на репетиции парада

Показали на параде украинские беспилотники и противотанковый ракетный комплекс "Стугна-П". Его называют аналогом американских "Джевелинов".

"Джевелины" также были на параде - установленные сверху на украинских бронеавтомобилях "Варта". А комплексами "Стугна-П" оснастили бронеавтомобили "Казак-2".

Зрителям также показали разработанные уже в независимой Украине танки Т-84 и его модификации, в том числе Т-84У "Оплот".

Новые названия и НАТО

Во время парада президент озвучил указы о предоставлении украинским военным формированиям новых названий.

15-й бригаде транспортной авиации присвоено почетное наименование "имени авиаконструктора Олега Антонова".

Копірайт зображення Reuters Image caption Петр Порошенко говорил о создании украинской поместной независимой православной церкви

30-й отдельной механизированной Новоград-Волынской Ровенской бригаде было присвоено почетное наименование "имени князя Константина Острожского".

55-й артиллерийской бригаде имени генерал-полковника Василия Петрова присвоено почетное наименование "Запорожская Сечь".

56 мотопехотной бригаде было присвоено почетное наименование "Мариупольская".

93 отдельной механизированной Харьковской бригаде было присвоено почетное наименование "Холодный Яр".

Кроме того, во время своего выступления Петр Порошенко заявил, что уже к 4 сентября внесёт на рассмотрение в Верховную раду законопроект о закреплении в Конституции стремлений Украины присоединиться к ЕС и НАТО.

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