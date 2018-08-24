Российские тролли разжигают споры о прививках

Копірайт зображення Getty Images

Российские тролли и боты сознательно распространяют дезинформацию в интернете по вопросу о безопасности вакцин - для того, чтобы создать раскол в западном обществе.

Исследователи Университета Джорджа Вашингтона в США обнаружили это случайно.

Они изучали посты в Twitter, пытаясь понять, как лучше распространять информацию о пользе вакцин в соцсетях, и обнаружили множество российских ботов и троллей, пытающихся подогреть дебаты о безопасности вакцинаций и тем самым подорвать существующий консенсус, что вакцины важны.

Как выяснилось, многие аккаунты принадлежат тем же российским троллям, которые предположительно вмешивались в избирательную кампанию в США в 2016 году.

Российские тролли продвигали аргументы обеих сторон как за, так и против вакцинаций, и при этом часто придавали своим постам политическую окраску.

Профессор информатики Марк Дредзе из Университета Джонса Хопкинса говорит, что тем самым российские тролли и боты пытаются сеять вражду в американском обществе.

"Продвигая одновременно аргументы обеих сторон, они подрывают доверие людей к тому, что вакцины вещь безопасная и полезная, в результате чего повышается риск заражения какой-либо болезнью для всех нас", - говорит он.

Результаты исследования деятельности российских троллей было опубликовано в American Journal of Public Health.

Guardian напоминает, что во многих странах Европы в этом году наблюдается вспышка кори, что эксперты объясняют нежеланием многих родителей делать прививки своим детям.

"Большинство американцев убеждены, что прививки безопасны и эффективны, но если вы зайдете на "Твиттер", то вам покажется, что по этому вопросу царят бурные дебаты", - цитирует газета Дэвида Бронятовски из Университета Джорджа Вашингтона.

Происхождение многих твитов сложно определить, говорит он и добавляет, что "значительная часть дебатов о прививках, судя по всему, дело рук людей, преследующих какие-то плохие цели".

Российские тролли также связывают вопрос о прививках со многими другими дебатами в американском обществе - от веры в Бога до расовых проблем и до законности самого правительства США.

Исследователи также установили, что российские тролли твитят про прививки в разы чаще, чем средний участник подобных дебатов. Согласно исследованию - в 22 раза чаще, чем средний пользователь "Twitter", пишет Guardian.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram