Болтон в Киеве: США помогут Украине защититься от российского вмешательства в выборы

Копірайт зображення President.gov.ua Image caption Джон Болтон и Петр Порошенко

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон после встречи в Киеве с Петром Порошенко заявил, что Вашингтон может помочь Украине противостоять вмешательству России в избирательный процесс.

Такое заявление он сделал на брифинге в Киеве.

"Президент Порошенко и я согласились, что мы рассмотрим, какие меры Соединенные Штаты и Украина могут осуществить, чтобы изучить (возможность) вмешательство в выборы в Украине", - заявил Джон Болтон.

Он рассказал, что обсудил с Петром Порошенко возможное вмешательство России в американские выборы в ноябре 2018 года и украинские выборы в 2019 году.

Также чиновник напомнил журналистам, что во время встреч с представителями России говорил им, почему они не должны вмешиваться в выборы в США и Украине.

Среди возможных инструментов помощи Киеву в этой сфере Болтон назвал "правоохранительные каналы" и другие механизмы.

"Мы готовы работать с правительством Украины, чтобы не допустить такого вмешательства", - заявил представитель США.

Болтон на параде

Джон Болтон пояснил, каким образом он сегодня оказался на параде ко Дню независимости Украины.

В Вашингтоне посчитали, что США должны быть представлены в этот день в Украине, а Болтон именно за день до этого встречался в Женеве с руководителем Совбеза России Николаем Патрушевым.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Джон Болтон во время военного парада в Киеве

Он пошутил, что в этом году ему удалось дважды отпраздновать День независимости - в США 4 июля, и в Украине - сегодня.

Среди тем, которые Болтон обсудил с президентом Порошенко, были результаты встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки.

Джон Болтон в очередной раз отметил, что США никогда не признают аннексию Крыма, а также заявил о важности выполнения Минских договоренностей.

"Хочу выразить сожаление по поводу вчерашней трагедии и гибели украинских военных", - сказал Болтон о событиях 23 августа, когда в боях на Донбассе погибли пять украинских военных.

В свете произошедшего представитель США довольно неожиданно ответил на вопрос о присутствии российских войск на Донбассе.

"Сам факт того, что российская сторона принимает участие в дискуссии относительно разворачивания миротворческих сил ООН на Донбассе, - непрямое признание Россией, что есть проблемы, и они (РФ) являются частью этих проблем", - заявил Болтон.

Также он напомнил недавнюю историю, когда американские войска оказались под угрозой нападения со стороны россиян в Сирии. Болтон заявил, что тогда было странно слышать, что совершить нападение могли "волонтеры с Донбасса".

НАТО и газ

Копірайт зображення UNIAN Image caption Джон Болтон встретился и с Владимиром Гройсманом

Представитель США заявил в Киеве, что Украина достигла существенного прогресса на пути к НАТО.

"Сейчас наша администрация активно рассматривает вопрос интеграции Украины в НАТО", - рассказал он, но добавил, что все зависит от выполнения Украиной ряда требований в различных сферах.

Отвечая на вопрос об энергетической безопасности и Украине, Джон Болтон в очередной раз озвучил позицию США относительно того, что газопровод "Северный поток-2" несет угрозу для Украины. Россия, даже если обязуется, не будет поставлять достаточные объемы газа.

Кроме того, он добавил, что этот несет в себе стратегический риск и для самой Европы.

Джон Болтон считает, что таким образом усиливается монополия одного поставщика критически важных энергоресурсов.

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