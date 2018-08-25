Венесуэльский миграционный кризис приближается по масштабам к средиземноморскому

Копірайт зображення AFP Image caption Тысячи мигрантов из Венесуэлы собрались на пропускном пункте на границе с Эквадором и Перу

Представители ООН предупреждают, что Венесуэле грозит миграционный кризис, масштабы которого можно сравнить с кризисом 2015 года в Средиземноморье.

В то же время соседние страны пытаются сдержать поток венесуэльцев, бегущих из страны из-за сложной экономической ситуации.

25 августа Перу вводит более жесткие регуляции пересечения границы.

Накануне суд отменил подобные ограничения, которые ранее ввел Эквадор.

С 2014 года более двух миллионов венесуэльцев покинули страну.

Они пытаются убежать от экономического кризиса, из-за которого в стране не хватает продовольствия, лекарств и других жизненно важных товаров.

Сейчас поток мигрантов усилился из-за опасений, что их вообще могут не выпустить из страны.

18-летний Джонатан Замбрано рассказал агентству AFP, что он в дороге уже пять дней, как и большинство из его попутчиков.

Только за 24 августа границу через небольшой пропускной пункт Аквас Вердес на границе с Перу пересекли более 2500 венесуэльцев. На больших пограничных пунктах, таких, как Тумбеса, поток мигрантов исчисляется тысячами.

Они пытаются пересечь границу до того, как в субботу вступят в силу новые правила, согласно которым они должны иметь действующий паспорт. К этому времени венесуэльцы могли пересекать границу с Перу только по внутренним идентификационным карточкам.

Подобные правила на прошлой неделе ввел Эквадор. Однако в пятницу суд постановил, что это требование нарушает региональные соглашения о свободе передвижения.

"Трудно помочь"

Между тем отношение перуанцев к переселенцам из Венесуэлы ухудшается.

"С одной стороны, мы сочувствуем венесуэльцам, но они забирают работу у перуанцев. Трудно помочь большему количеству людей", - рассказала AFP Джаннелла Ярамильо, хозяйка небольшого магазина одежды в приграничном городке.

То же говорит и эквадорец Джерардо Гутиерес: "Пройдите два квартала, и вы увидите 10 венесуэльцев. Еще два пройдите - и еще 10 венесуэльцев. В бедной стране трудно помочь большему количеству людей".

Джоэл Миллмэн, представитель Международной организации по миграции (IOM), говорит, что все это вкупе с недавними случаями насилия на границе с Бразилией является острым признаком того, что регион нуждается в помощи.

"Все это накапливается и может вылиться в кризис, подобный тому, что мы видели в Средиземном море. И мы должны быть готовы", - заявил он.

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриша собирается направить в страны специальную группу ООН для координации региональных усилий в ситуации с мигрантами.

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