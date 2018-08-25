В День независимости - 39 обстрелов, 1 погибший

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В штабе ООС сообщают, что 24 августа позиции украинских военных на Донбассе были обстреляны 39 раз. Один военный погиб, четверо получили ранения.

По сообщению, боевики применяли запрещенное минскими соглашениями тяжелое оружие и вели "прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из минометов калибра 82 и 120 мм, ствольной артиллерии калибра 122 мм".

"При обострении ситуации, когда возникала угроза жизни военнослужащих, подразделения Объединенных сил открывали огонь для подавления огневых средств противника", - говорится в сообщении.

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Кроме того, в результате обстрела погиб один гражданский - 35-летний житель Врубовки. Этот населенный пункт был обстрелян со стороны неподконтрольных Киеву территорий из артиллерийских систем 152 калибра. Там также повреждены здания и инфраструктура.

С ночи 25 августа было зафиксировано четыре обстрела.

22 августа Трехсторонняя контактная группа на заседании в Минске договорилась об очередном перемирие на Донбассе перед новым учебным годом.

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