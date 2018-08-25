Сенатор Джон Маккейн решил прекратить курс лечения от рака

Копірайт зображення Getty Images Image caption Сенатор Джон Маккейн лечился от рака более года.

Американский сенатор-ветеран Джон Маккейн решил прекратить курс лечения от рака мозга. Об этом сообщила его семья.

У 81-летнего республиканца в 2017 году был обнаружен рак мозга. Он начал курс лечения в июле того же года.

Маккейн покинул Вашингтон, чтобы быть ближе к семье, живущей в штате Аризона, но при этом продолжал играть важную роль в политике.

Среди прочего он часто резко критиковал президента Дональда Трампа и Россию.

В заявлении семьи Маккейна говорится: "В прошлом году сенатор Джон Маккейн сообщил американцам то, что уже было известно его семье: у него обнаружена агрессивная глиобластома [форма рака мозга], и прогноз был неутешительным".

"За прошедший год Джон превзошел все ожидания относительно прогноза его продолжительности жизни. Но развитие болезни и неостановимый процесс старения вынесли свой приговор, - сказано в заявлении. - С присущей ему силой воли он решил прекратить курс лечения".

Дочь сенатора Меган Маккейн написала в Twitter, что вся семья глубоко признательно за любовь и поддержку, которую они получают со всех сторон.

Его жена Синди Маккейн также написала в Twitter: "Я люблю своего мужа всем сердцем. Да благословит Господь всех, кто помогал моему мужу все это время".

Копірайт зображення Public Domain Image caption Джон Маккейн в военно-морской академии в 1954 году

Реакция коллег

Джон Маккейн представлял штат Аризона в конгрессе США в течение 35 лет и был влиятельной фигурой в Республиканской партии.

Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл сказал, что глубоко огорчен этим известием о состоянии здоровья Маккейна.

Спикер палаты представителей конгресса Пол Райан сказал, что Маккейн - воплощение идеи служения своей стране.

Джон Маккейн воевал во Вьетнаме и провел более пяти лет в плену, где он подвергался пыткам.

Он избирался в сенат шесть раз. В 2008 году он был кандидатом в президенты США от Республиканской партии и проиграл выборы Бараку Обаме.

Что дальше?

Рак мозга был обнаружен у Маккейна во время операции по удалению тромба над левым глазом.

Он уехал из Вашингтона и начал курс лечения в клинике Мэйо в городе Финикс в штате Аризона. В апреле ему была сделана еще одна операция - в связи с кишечной инфекцией.

Глиобластома - наиболее агрессивная форма рака мозга, которая чаще всего встречается у мужчин пожилого возраста.

Дочь Маккейна говорит, что вся семья была потрясена диагнозом.

"Никого не удивит, что в этой ситуации самым уверенным и спокойным человеком оказался мой отец, - написала она в Twitter. - Он отвечает на этот вызов, как и на все другие в своей жизни. Он никогда не сдавался".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Джон Маккейн провел более пяти лет в плену в Северном Вьетнаме, где он подвергался пыткам

Маккейн также известен своей острой критикой российского президента Владимира Путина и российской политики последних лет.

Он либо выступал инициатором, либо был активным поборником целого ряда законопроектов, предусматривающих ограничительные меры в отношении России.

В мае 2018 года он назвал Путина злодеем.

Маккейн призывал к ужесточению наложенных на Россию санкций, требовал исключения России из "большой восьмерки", последовательно выступал в защиту Грузии и Украины и в 2007 году произнес свою знаменитую фразу: "Когда я заглянул в глаза Путину, то увидел там три буквы - К, Г, Б".

Он также заявлял, что президент Путин более опасен для международного сообщества, чем джихадистская группировка ИГ (запрещенная в России и ряде других стран).

Маккейн неоднократно призывал президента Барака Обаму начать поставки боевого оружия Украине для противодействия российскому вооруженному вмешательству в Донбассе. Эти поставки были в итоге одобрены в конце 2017 года, уже Дональдом Трампом.

В ответ Россия наложила на Маккейна персональные санкции, запретив ему въезд.

Маккейн и Трамп

В своих мемуарах, опубликованных в мае, Джон Маккейн сказал: "До того, как я уйду, я хотел бы увидеть, как наша политика вернется к целям и методам, которые отличали нашу страну от других".

Напряженность в отношениях между Джоном Маккейном и Дональдом Трампом началась в 2015 году, когда сенатор заявил, что Трамп "раззадорил сумасшедших" своим спорным заявлением по вопросу об иммиграции.

В ответ Дональд Трамп сказал, что Маккейна считают героем только потому, что он побывал в плену. "Я предпочитаю людей, которые не попадают в плен", - сказал он.

В июле стараниями Маккейна удалось провалить попытку президента Трампа отменить созданную его предшествеником систему медицинского страхования.

Неожиданно для многих явившись на Капитолийский холм, Маккейн проголосовал против отмены Obamacare. Он был последним из проголосовавших сенаторов, и его голос стал решающим.

Во время голосования над его левым глазом еще был виден шрам от операции.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram