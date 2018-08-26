Папа просит прощения за сексуальное насилие в церкви

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Папа Римский Франциск попросил прощения за сексуальное насилие над детьми и вновь заявил, что хочет, чтобы свершилось правосудие.

Никто не может остаться равнодушными к рассказам о тех, кто "пострадал от сексуального насилия, чью невинность украли и у кого остались шрамы от мучительных воспоминаний", говорилось в речи.

Понтифик заявил об этом в городке Нок во время второго дня своей поездки в Ирландию.

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Это первый визит Папы Римского в Ирландию за 39 лет. Он совпал по времени с так называемой Всемирной встречей семей, которую католики проводят раз в три года.

Встреча с жертвами

В своем выступлении Франциск повторил послание, которое направил на этой неделе миллиарду католиков во всем мире. В нем осуждались преступления, совершенные растлителями малолетних, и сокрытие этого церковью.

Ранее премьер Ирландии Лео Варрадкар требовал от Папы принять меры в отношении церковников, которые занимались развращением детей и держали это в тайне.

В первый день поездки понтифик произнес речь в Дублинском замке. Лидер католиков заявил, что ему стыдно за неспособность Католической церкви адекватно реагировать на преступления сексуального характера со стороны духовенства.

Копірайт зображення ВВС Image caption Понтифик выступил в храме городка Нок, возведенном на месте, где, по преданию, в 1879 году людям явилась Дева Мария, святой Иосиф, Иоанн Богослов и сам Иисус Христос в образе Агнца Божьего

Позже он пообщался с восемью людьми, которые пережили сексуальное насилие.

Папа Франциск, обращаясь к прихожанам в Ноке, заявил, что "открытая рана насилия", совершенного Римско-католической церковью, призвала его быть жестким в стремлении к справедливости.

Копірайт зображення NIALL CARSON/PA Image caption Увидеть Папу несмотря на дождь в Нок пришли тысячи людей

Он сказал, что в своей молитве к Деве Марии, матери Иисуса, вспомнил всех жертв всех видов насилия, совершенного членами церкви в Ирландии.

Нападение на Папу?

Между тем бывший ведущий церковник Ватикана призвал Папу уйти в отставку. Архиепископ Карло Мария Вигано опубликовал письмо, в котором заявил, что Папа знал об обвинении в сексуальном насилии против известного в США кардинала Маккаррика еще за пять лет до его отставки. Архиепископ Вашингтонский, кардинал Теодор Маккаррик ушел в отставку недавно. Его обвиняют в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних.

Мария Вигано отметил, что сам рассказал Папе Франциску об обвинениях в адрес Маккаррика еще в 2013 году. При этом он не предоставил никаких письменных или иных доказательств того, что такой разговор с Папой действительно имел место.

Ватикан не комментировал эти заявления.

Корреспонденты говорят, что публикация этого письма, совпавшая по времени со знаковым визитом Папы в Ирландию, ставит вопрос о том, не является ли это скоординированным нападением традиционалистов католической церкви, которые противостоят Папе.

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