Стрельба во Флориде: напавший убил двоих, а потом застрелился

Копірайт зображення AFP PHOTO/WJXT TV Image caption Турнир проходил в большом развлекательном комплексе Landing, в центре Джексонвилля

Два человека убиты в развлекательном центре Landing в Джексонвилле, штат Флорида, в зале, где проходил местный этап турнира по видеоигре.

Как сообщила полиция штата, открывший стрельбу человек - белый мужчина - также мертв.

Офис шерифа через Twitter призвал граждан избегать этого района и сообщил о множестве раненых.

Один из участников турнира по компьютерной игре Madden '19 - симулятору американского футбола - после проигрыша открыл огонь по другим участникам. Застрелив двоих человек, он выстрелил в себя, сообщает издание Los Angeles Times. Турнир проходил в одном из ресторанов развлекательного комплекса.

На видео с турнира, который транслировался онлайн, слышна серия выстрелов.

Спецназ прочесывает прилегающие районы в поисках возможного соучастника преступления.

Множество посетителей развлекательного комплекса укрылись внутри в запертых помещениях - полиция призвала их сохранять спокойствие и звонить в 911, чтобы сообщить свое точное местонахождение.

Копірайт зображення GLFH GAME BAR Image caption Выстрелы были слышны из ресторана в ТЦ, где проходил местный этап турнира по видеоигре Madden '19

"Самый страшный день в моей жизни"

Jacksonville Landing - крупный торговый и ресторанный центр в центре города на берегу реки Сент-Джонс.

"Многочисленные жертвы на месте, многих уже увезли", - говорилось в твите шерифского офиса Джексонвилля.

Игрок одной из команд, принимавших участие в турнире по Madden - CompLexity Gaming, - получил касательное ранение руки. "Это худший день в моей жизни", - написал 19-летний Дрини Джока в Twitter.

"Я буквально везунчик. Пуля задела большой палец".

Во Флориде в последние годы произошло несколько случаев стрельбы в общественных местах, в том числе - в ночном клубе Pulse в Орландо и в средней школе имени Марджори Стоунмен Дуглас.

Президент США Дональд Трамп и губернатор Флориды Рик Скотт поставлены в известность о случившемся.

Во что играли в Джексонвилле?

Madden '19 - последняя игра в сверхпопулярной серии симуляторов американского футбола, издаваемой компанией Electronic Arts. Издатель совместно с несколькими спортивными каналами проводит общенациональный чемпионат по игре: промежуточные этапы проходят в небольших городах по всей Америке.

На одном из таких этапов и произошел фатальный инцидент.

Приз за победу - 25 тысяч долларов США. Игроки на турнире, как правило, представляют свою команду и играют друг с другом навылет. Зарегистрировать команду и принять участие могут все желающие. Финал чемпионата должен состояться в сентябре.

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