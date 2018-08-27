В Германии эвакуировали город из-за бомбы

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Жителей немецкого города Людвигсхафен-ам-Райн эвакуировали из-за найденной бомбы времен Второй мировой войны.

В течение шести часов специалисты пытались обезвредить находку, которую обнаружили на прошлой неделе.

Авиабомбу весом 500 кг нашел местный строитель.

Из-за этого из города эвакуировали около 18,5 тыс. человек.

В Германии до сих пор находят бомбы времен войны.

Городская власть опубликовала фотографию находки в Twitter.

В сентябре 2017 года во Франкфурте-на-Майне эвакуировали 70 тысяч человек после того, как в городе обнаружили британскую бомбу времен Второй мировой войны.

А в апреле в Берлине эвакуировали главный железнодорожный вокзал после обнаружения строителями бомбы весом 500 кг.

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