У Uber новые приоритеты - велосипеды и самокаты

Копірайт зображення AFP Image caption Uber активно инвестирует в компании, занимающиеся прокатом велосипедов

В руководстве Uber заявили, что будут уделять больше внимания развитию бизнеса, связанного с велосипедами и электроскутер. Хотя сейчас он менее прибыльный, чем автомобильный, в долгосрочной перспективе именно за ним будущее, говорят в компании.

О новых приоритетах компании рассказал гендиректор Uber Дара Хосровшахи. По его словам, уже очень скоро индивидуальные виды транспорта для коротких поездок станут наиболее популярными способами передвижения большими городами.

"В час пик очень неэффективно использовать груду металла весом в тонну - и все ради того, чтобы перевезти одного человека за десять кварталов", - говорит Хосровшахи в интервью The Financial Times.

"Если говорить о краткосрочной перспективе, для нас это проигрыш в финансовом плане, но стратегически - это именно то, куда мы хотим двигаться", - добавил гендиректор Uber.

Только в течение последнего года американская компания инвестировала средства сразу в несколько велосипедных фирм.

Сервис проката велосипедов Jump, которым владеет Uber, уже успешно работает в нескольких американских городах, в частности в Нью-Йорке и Вашингтоне. Вскоре Jump заработает и в Европе: ожидается, что первым городом, где появится сервис, станет Берлин.

Копірайт зображення Jump Bikes

Также Uber активно сотрудничает с компанией Line, которая сдает в аренду электросамокаты.

По словам Дары Хосровшахи, на одной велосипедной поездке Uber будет зарабатывать гораздо меньше денег, чем на такой же автомобильной, но доходность будет обеспечиваться за счет большего количества коротких велосипедных путешествий.

Трудные времена для Uber

В прошлом году убытки Uber составили примерно $ 4,5 млрд. Хотя доходы от автомобильного бизнеса растут, значительные средства идут на запуск новых сервисов.

Проблемой является и регуляторное давление на компанию, которое осуществляют в отдельных странах и городах.

В этом месяце временное ограничение на получение лицензий для водителей ввели в Нью-Йорке. Мэр Лондона Садик Хан недавно заявлял о планах ввести аналогичные меры в британской столице.

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