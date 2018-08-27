Переход на "цифру" с 1 сентября: что останется в аналоговом?

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С 1 сентября почти по всей Украине отключат телевещание в аналоговом диапазоне, и каналы продолжат работу в цифровом.

Переход на формат Т2 с 1 августа уже состоялся в Киеве и в Кировоградской области.

Председатель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко заявил, что особых проблем у граждан этот переход не вызвал.

Количество обращений на горячую линию было небольшим и в большинстве они касались того, где приобрести и как настроить цифровой приемник.

По его словам, Нацсовет обращался к сетям магазинов электронной техники с просьбой обеспечить наличие необходимых тюнеров, предвидя повышение спроса на них.

Также Нацсовет обратился к местным властям относительно возможности предоставления приемников малообеспеченным слоям населения бесплатно или со скидкой.

По словам ответственного секретаря Нацсовета Александра Ильяшенко, в Киеве и Кировоградской области местные власти пока не обеспечили бесплатными тюнерами население.

Средняя стоимость тюнера для цифрового вещания в последнее время растет и сейчас составляет 450 грн.

Отключение в цифрах

По данным Александра Ильяшенко, отключение аналоговых передатчиков происходит по следующей схеме:

1 июля 2018 - работал 1881 аналоговый передатчик

1 августа 2018 - 1821 аналоговый передатчик

1 сентября 2018 - 758 аналоговых передатчиков и еще 25 - частично.

Для кого сохранят аналоговое

В действующем плане правительства предусмотрено сохранение аналогового вещания на территориях, прилегающих к неподконтрольным частям Донецкой, Луганской областей и Крыма.

Нацсовет предлагает внести изменения в этот план, отметил Юрий Артеменко.

Проект изменений правительство должно рассмотреть 29 августа.

Ведомство предлагает сохранить аналоговое вещание до конца 2018 года на границе с Россией, а также для "Общественного вещания" и региональных телерадиостанций.

На сегодня существует 147 местных вещателей, из которых только 36 имеют цифровую лицензию, еще 13 подали заявки на получение такой лицензии.

147 региональных телеканалов 32 вещают 2-8 часов

24 вещают 10-20 часов

"Многие вещателеине хотят вещать в "цифре", потому что это 24 часа в сутки, а 32 местных вещателя имеют в аналоговом стандарте объем вещания от 2 до 8 часов", - сказал секретарь Нацсовета Александр Ильяшенко.

Он считает, что такие телеканалы скорее всего могут перейти в категорию интернет- или кабельного телевидения.

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