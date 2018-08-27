Переход на "цифру" с 1 сентября: что останется в аналоговом?
С 1 сентября почти по всей Украине отключат телевещание в аналоговом диапазоне, и каналы продолжат работу в цифровом.
Переход на формат Т2 с 1 августа уже состоялся в Киеве и в Кировоградской области.
Председатель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко заявил, что особых проблем у граждан этот переход не вызвал.
Количество обращений на горячую линию было небольшим и в большинстве они касались того, где приобрести и как настроить цифровой приемник.
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По его словам, Нацсовет обращался к сетям магазинов электронной техники с просьбой обеспечить наличие необходимых тюнеров, предвидя повышение спроса на них.
Также Нацсовет обратился к местным властям относительно возможности предоставления приемников малообеспеченным слоям населения бесплатно или со скидкой.
По словам ответственного секретаря Нацсовета Александра Ильяшенко, в Киеве и Кировоградской области местные власти пока не обеспечили бесплатными тюнерами население.
Средняя стоимость тюнера для цифрового вещания в последнее время растет и сейчас составляет 450 грн.
Отключение в цифрах
По данным Александра Ильяшенко, отключение аналоговых передатчиков происходит по следующей схеме:
- 1 июля 2018 - работал 1881 аналоговый передатчик
- 1 августа 2018 - 1821 аналоговый передатчик
- 1 сентября 2018 - 758 аналоговых передатчиков и еще 25 - частично.
Для кого сохранят аналоговое
В действующем плане правительства предусмотрено сохранение аналогового вещания на территориях, прилегающих к неподконтрольным частям Донецкой, Луганской областей и Крыма.
Нацсовет предлагает внести изменения в этот план, отметил Юрий Артеменко.
Проект изменений правительство должно рассмотреть 29 августа.
Ведомство предлагает сохранить аналоговое вещание до конца 2018 года на границе с Россией, а также для "Общественного вещания" и региональных телерадиостанций.
На сегодня существует 147 местных вещателей, из которых только 36 имеют цифровую лицензию, еще 13 подали заявки на получение такой лицензии.
"Многие вещателеине хотят вещать в "цифре", потому что это 24 часа в сутки, а 32 местных вещателя имеют в аналоговом стандарте объем вещания от 2 до 8 часов", - сказал секретарь Нацсовета Александр Ильяшенко.
Он считает, что такие телеканалы скорее всего могут перейти в категорию интернет- или кабельного телевидения.