Оползни в Ивано-Франковской области: пять сел отрезаны от дорог

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В Ивано-Франковской области сразу несколько сел остались без транспортного сообщения из-за оползней.

По данным областной администрации, все воскресенье, 26 августа, на территории Верховинского района шел дождь. Из-за этого там произошел оползень и камнепад на дорогу "Ильцы-Буркут".

По данным спасателей, туристы там не пострадали.

"С целью недопущения жертв работниками полиции перекрыт проезд для транспортных средств, в связи с чем приостановлено автомобильное сообщение из села Быстрец (372 жителей), села Дземброня (128 жителей), села Топильче (205 жителей), села Зеленое (796 жителей) и села Явирнык (293 жителей)", - сообщили в ОГА.

В ГСЧС области BBC News Украина сообщили, что на месте работают спасатели.

"Утром 27 августа для ликвидации оползня на автомобильной дороге местного значения в селе Красник Верховинского района выехала дорожно-эксплуатационный участок в составе пяти единиц техники и семи человек", - сообщила руководитель пресс-службы Светлана Бабушкина.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Вид с вершины горы Поп-Иван в Карпатских горах

В ГСЧС также рассказали о другом инциденте в области.

"В Косовском районе ночью люди пытались переехать реку на автомобиле, он перевернулся и упал в воду и возникла необходимость в спасателях", - сказала представитель ГСЧС.

По ее словам, двум людям оказали помощь, а один человек погиб. В понедельник его тело нашли в реке и подняли на поверхность.

В этой местности, где бушевала непогода, расположено пограничное подразделение.

По словам представителя Госпогранслужбы Украины Олега Слободяна, оползни никак не отразились на охране участка рубежей с Румынией.

"На линии границы никаких оползней не зафиксировано", - сообщил BBC News Украина Олег Слободян.

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