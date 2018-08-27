Как киберпреступники отмывают украденные деньги

Копірайт зображення Getty Images Image caption Кибермошенники делают все, чтобы отмыть украденные деньги

Превратить виртуальные деньги в реальную наличность так, чтобы не поймали, - большая проблема для киберпреступников.

По словам эксперта по вопросам безопасности, они часто должны быть креативными, когда "выводят" или отмывают деньги, которые украли.

Зев Мадор, руководитель исследований в области безопасности в Trustwave SpiderLabs, сказал BBC, что похитители кредитных карт, например, имеют ограниченное время для получения прибыли, поскольку в какой-то момент жертва заблокирует свою карту.

Десятки тысяч похищенных номеров карт продают ежедневно подпольно, используя данные из взломанных баз данных и сайтов, сказал г-н Мадор.

"Они могут попытаться продать карточку, но это небольшие деньги, поскольку так они получат лишь несколько долларов за каждую", - сказал он.

Преступники, скорее всего, используют карточки, чтобы приобрести ценные вещи, такие как iPhone или Macbook. Эти товары популярны, поскольку, как правило, сохраняют свою ценность при перепродаже.

"Они не покупают по 100 штук iPhone за раз, - сказал он. - Они используют много различных кредитных карт в разное время".

Мадор говорит, что мошенники используют специальные программы, чтобы обмануть системы борьбы с мошенничеством, которые должны определять, что все покупки, даже те, что сделаны с помощью разных карт, осуществляются с одного компьютера.

Другая методика "вывод средств" использует подарочные сертификаты от крупных розничных торговцев, таких как Amazon и WalMart.

Копірайт зображення Reuters Image caption Apple iPhone часто покупают и перепродают кибермошенники

Эта методика предусматривает приобретение подарочного сертификата с помощью похищенной кредитной карты, которую затем предлагают для перепродажи с большой скидкой.

Например, клиент может приобрести сертификат номиналом 400 долларов за полцены.

При этом существует риск блокирования сертификата, если торговая компания замечает, что он был приобретен с помощью украденной кредитки.

Существуют и более ловкие мошенники, которые используют Uber и другие подобные сервисы для отмывания наличных.

Г-н Мадор и другие видели объявление о поиске водителей, которые приняли участие в афере.

Популярными странами для мошенничества были Испания и США.

"Они ищут водителей Uber для мошеннических платежей, людей, которые могут зарегистрироваться на Uber и фальсифицировать поездки", - сказал г-н Мадор.

Копірайт зображення Reuters Image caption Один из путей отмывания денег привлекает водителей Uber

Аккаунт водителя используется для отмывания средств.

Краденые кредитные карты используются для оплаты фиктивных поездок, за что водитель получает часть денег в виде оплаты.

Именно эти рынки составляют основу киберпреступлений мира, сказал доктор Майк МакГьюр, криминолог из Университета Суррей (Великобритания), который изучал это теневое сообщество.

"Мы целостно посмотрели на криминальную экономику и тогда смогли увидеть, куда идут потоки денег", - сказал он BBC.

Некоторые деньги отмывают через банки и другие хорошо налаженные маршруты, уже долгое время используюемые преступными группами, которые все чаще находят пути применения новых технологий.

Исследования доктора МакГьюра свидетельствуют, что миллиарды проходят через черные рынки ежегодно. Некоторые из них - это просто когда одни воры продают другим, но есть и операции, связанные с продажей наркотиков и другой контрабанды.

Путем бесед с осужденными мошенниками и полицией, которая их преследует, он обнаружил, что многие преступники участвовали в незаконной деятельности из очень приземленных соображений.

"Около 15% просто использовали свои доходы для погашения ипотечных кредитов и других счетов", - сказал он.

Те же, кто зарабатывает много денег, склонны тратить их на статусные вещи, сказал он BBC.

Бумажный след

Банки становятся более искусными в выявлении попыток отмывания денег, в которых используется имущество и подставные компании, сказал Роб Хортон.

Представитель подразделения прикладной разведки BAE, который помогает финансовым фирмам выявлять мошенничество, подчеркнул, что это не простая работа, потому что мошенники тяжело работают, чтобы скрыть структуру собственности фиктивных компаний.

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Но, по его словам, подробный долгосрочный анализ информации, предоставляемой подставными компаниями, может помочь разоблачить их суть.

"Мы часто замечаем, что контактные данные и регистрационные адреса одинаковые у десятков компаний, - сказал он. - Это потому, что очень трудно реально создать такое количество совершенно новых корпоративных или индивидуальных идентичностей".

Он добавил, что усилия отрасли, направленные на привлечение финансовых организаций к обмену данных о компании, осуществляющей платежи и покупки, также помогают выявить фикции.

"Нужно создать сеть, чтобы победить сеть".

Такой долгосрочный подход помогает банкам определять лиц, которых некоторые преступники используют как "мулов", отмечает Кедар Самант, соучредитель фирмы Simility, занимающейся выявлением мошенничества.

"Мулы" используются многими преступными группировками, чтобы обналичивать средства, полученные преступными способами.

Некоторые банды выходят на контакт с людьми, которые выполняли низкооплачиваемую работу за рубежом, и предлагают приобрести доступ к банковскому счету, который они открыли, когда работали за границей.

Системы обнаружения мошенничества, которыми пользовались раньше, вряд ли заметили бы проблему при отмывании наличности по такой схеме, поскольку они были очень "хрупкими", сказал г-н Самант.

Они, как правило, искали аномальное поведение, а не рассматривали контекст вокруг счета, как он используется со временем и куда идут деньги.

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